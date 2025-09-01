Derecho venezolano Luis García regresa por todo lo alto con victoria ante Anaheim (+Detalles) 

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador venezolano de los Astros de Houston, Luis García, logró este lunes su primera victoria de la campaña 2025, en el enfrentamiento ante Los Ángeles Angels. Encuentro que se disputó en el Daikin Park, casa del conjunto tejano, ante 33.247aficionados.

Esta fue su primera apertura en más de dos años, tras someterse a una cirugía Tommy John. Lanzó por última vez en Grandes Ligas, el 1 de mayo de 2023 ante los Gigantes de San Francisco.

Así le fue

El serpentinero trabajó por espacio de seis entradas, en los que permitió tres imparables, tres carreras limpias, no otorgó boletos y ponchó a seis. Durante su actuación, García realizó 79 pitcheos, 52 de ellos en la zona de strike y 27 malos.

Luis García utilizó su recta en 38 ocasiones, 17 veces el Cutter, 11 veces la curva, nueve sweeper y cuatro cambios; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 70 y las 93 millas por hora.

El diestro disputó nueve juegos en las ligas menores, y cuatro de sus últimas cinco aperturas fueron con Triple-A Sugar Land. En cada una de ellas no lanzó menos de 75 envíos.

Los números de Luis García

Luis García tiene registro de 29 victorias y 19 derrotas con una efectividad de 3.62 en 64 aperturas; 358 entradas lanzadas, ha permitido 299 imparables, 144 carreras limpias y 48 jonrones; además ha otorgado 112 boletos y ponchado a 370 contrarios para un whip de 1.15.

Su mejor temporada fue la 2022, cuando ganó 15 y perdió ocho con una efectividad de 3.72 en 28 compromisos iniciados.