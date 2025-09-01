Astros activan a pitcher venezolano Luis García tras dos años de espera (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador venezolano de los Astros de Houston, Luis García, hará su esperado regreso a la rotación abridora del conjunto sideral este lunes, así lo señaló el manager del conjunto tejano Joe Espada, según el periodista de MLB, Brian McTaggart.

De acuerdo con Espada, el derecho sería activado de la lista de lesionados de 60 días para que inicie el encuentro ante Los Ángeles Angels, en lo que será su primera apertura desde 2023 tras someterse a una cirugía Tommy John en mayo de ese año.

La travesía de Luis García

Luis García se sometió a una cirugía y desde entonces ha estado en un largo proceso de recuperación. Lanzó por última vez una temporada completa en 2022. Esa campaña realizó 28 aperturas y lanzó 157 1/3 entradas, con una efectividad de 3.72 y 157 ponches. El año anterior (2021), había tenido una efectividad de 3.48 en 30 apariciones.

García esperaba regresar en 2024, pero sufrió molestias en el codo, lo que retrasó su regreso. Sufrió otro revés en 2025, lo que le impidió regresar a principios de la temporada. Tras completar una rehabilitación, recibió luz verde para volver al montículo en Houston.

No fue hasta la primera semana de julio que García debutó en la temporada con la filial de novatos de los Astros. Ha disputado nueve juegos mientras escalaba posiciones en las ligas menores, y cuatro de sus últimas cinco aperturas fueron con Triple-A Sugar Land.

En su última apertura, el 26 de agosto, Luis García realizó 75 lanzamientos en seis entradas, permitiendo solo una carrera, y ha ejecutado al menos de esa cantidad de pitcheos en cada una de sus últimas tres salidas.

Más de dos años después, finalmente Luis García está listo para reincorporarse a la rotación de Houston y espera contribuir al avance del equipo hacia los playoffs, mientras buscan defenderse de los Marineros y los Rangers en la División Oeste de la Liga Americana.