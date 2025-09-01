¡Va por los 50! Proyecciones dicen que Eugenio Suárez lo logrará

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez es posiblemente el pelotero venezolano más destacado que ha tenido la temporada 2025 de Grandes Ligas, por lo cual buscará cerrar con broche de oro en el último mes de campaña, donde buscará clasificar a Playoffs con Marineros de Seattle, equipo al que llegó a finales de julio.

Pero no será el único objetivo que tendrá "Geno" en lo que resta de curso, ya que no solo son metas colectivas, sino también individuales.

Con 42 conectados y todavía más de 20 compromisos por desarrollarse, el tercera base venezolano cuenta con la posibilidad de no solo emular su tope personal de 49, establecido en 2019, sino que podría ser el primero del país en sumar 50 en una campaña.

El venezolano destaca en el último mes

Por lo menos hay motivos para creer que es posible eso, dado que cuenta con un ritmo importante, al sumar cinco jonrones en los últimos 15 compromisos.

En lo que va de temporada, Eugenio Suárez registra, además de los mencionados 42 jonrones, otros números espectaculares, con 105 empujadas, cifra que nunca había conseguido previamente en Las Mayores.

A su vez, el sluggers de Seattle totaliza 23 dobletes y 78 anotadas en 134 compromisos, con un promedio al bate de .236.

Respecto a septiembre, es un buen mes para Eugenio Suárez ya que ha exhibida fuerza jonronera como sucedió en 2024, cuando la sacó del parque en nueve oportunidades, lo cual le haría llegar a 50 si lo consigue.

Lo mismo pasaría si registra los ocho de 2021 y ni hablar si iguala o supera su récord personal de 10 cuadrangulares en septiembre de 2019.

Números de Eugenio Suárez en septiembre

2014: 0 HR

2015: 3 HR

2016: 1 HR

2017: 2 HR

2018: 4 HR

2019: 10 HR

2020: 7 HR

2021: 8 HR

2022: 6 HR

2023: 4 HR

2024: 9 HR