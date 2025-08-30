Eugenio Suárez impulsa de nuevo y supera una increíble marca personal (+Numeritos)

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de los problemas que vivió al principio, Eugenio Suárez finalmente se ha convertido en una auténtica grúa durante sus últimos compromisos con los Marineros de Seattle. El venezolano ha empezado a ser productivo, y poco a poco se afianza como un bate sumamente importante dentro del lineup, en donde arma un tándem letal con Cal Raleigh.

El slugger criollo no solo ha logrado despertar su tan temida fuerza jonronera, que lo convirtió en uno de los mejores bateadores del 2025, sino que además ha empezado a remolcar carreras incluso en situaciones distintas a un cuadrangular, algo que sin duda es bien recibido por Seattle.

Este viernes 29 de agosto, Eugenio Suárez se fue de 4-1 en la derrota 5-4 de su equipo ante los Guardianes de Cleveland, sin embargo, su sencillo sirvió para traer al plato una de las cuatro rayitas de los Marineros en el compromiso, y de esta manera lograr un nuevo registro personal en su carrera en las Grandes Ligas.

Nueva marca para Eugenio Suárez

Con su carrera impulsada ante los Guardianes de Cleveland, Eugenio Suárez llegó a la espectacular cifra de 105 carreras impulsadas en la temporada 2025, lo que significa un nuevo tope personal para el tercera base en una misma zafra en Las Mayores.

En efecto, "Geno" superó las 104 carreras que había empujado en la campaña 2018, cuando vestía el uniforme de los Rojos de Cincinnati. En 2019, estelar año en el que logró conectar 49 cuadrangulares, trajo 103 anotaciones a la registradora.

De esta manera, a falta de un mes de acción, Eugenio Suárez sigue en medio de una temporada que ha sido absolutamente histórica para él, en la que batea para .237/.309/.547/.856, además de acumular 42 estacazos. Si mantiene el nivel ascendente en septiembre, podríamos estar ante el mejor año de su vida.