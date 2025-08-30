MLB: Cristian Javier enfocado en su ritmo rumbo a la postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Cristian Javier es el lanzador que más ha extrañado Astros de Houston en 2025. El dominicano se encuentra recuperado de su lesión y lo demostró con una brillante actuación contra Angels; eso sí, el objetivo del jugador es encontrar su mejor ritmo para aportar en postemporada.

Javier en la victoria 2-0 de Astros sobre Angels de Los Ángeles registró: 6.0 entradas, 0 hits, 0 carreras limpias, 3 boletos, 6 ponches. Lanzó un juego sin hit, en la mejor actuación desde su lesión. El dominicano mostró compromiso, buenas decisiones y un dominio de la zona de strike.

Cristian entiende que en el mes de septiembre debe encontrar su tono para competir al más alto nivel; la idea no es solo mejorar sus prestaciones, es aportar desde el primer minuto en la postemporada con Houston; en un año donde aspiran a llegar a la Serie Mundial en Grandes Ligas.

¿Cómo se siente Cristian Javier tras su regreso a Astros de Houston?

Cristian Javier viene una cirugía Tommy John por problemas que sufrió en su codo derecho el pasado 21 de mayo de 2024. Ahora se encuentra totalmente recuperado y ha trabajado fuerte en agosto para tener ritmo competitivo; aún busca estar al 100%, pero está dando pasos fuertes para eso.

Javier sobre su regreso: "Gracias a Dios, cada día que salgo a lanzar me voy sintiendo super bien. Siento que voy mejorando cada día más y me siento con la confianza de poder seguir compitiendo. Estamos positivo para eso". El dominicano sabe que puede ser fundamental en octubre.

Números de Cristian Javier con Astros de Houston en 2025

En lo que va de campaña Cristian Javier ha sumado varias aperturas que han servido de preparación. La mejor fue la última contra Angels en un dominio absoluto, a pesar de eso debe seguir encontrar su mejor nivel para afrontar el tramo más importante del año.

Números de Javier en 2025:

- 4 juegos, 4 aperturas, 1-1, 3.38 efectividad, 16.0 entradas, 9 hits, 6 carreras limpias, 1 jonrón, 9 boletos, 16 ponches, 1.13 WHIP