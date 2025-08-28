¡Otro más! Omar López se estrena como manager de los Houston Astros

Suscríbete a nuestros canales

Omar López tomó la batuta como manager de los Astros de Houston en la jornada de este miércoles en las Grandes Ligas. El venezolano se estrenó con el pie como dirigente de los siderales tras liderar la victoria por blanqueada (4-0) sobre los Rockies de Colorado.

El seleccionador de Venezuela en el Cásico Mundial de Béisbol reemplazó al boricua Joe Espada, quien se encontraba indispuesto como mandamás de los tejanos en la cartelera de este 27 de agosto. El estratega criollo debutó victorioso como coach principal del equipo, que igualaron la serie a un triunfo en el segundo de tres duelos ante los rocosos.

López se convirtió en el tercer manager venezolano en dirigir en la vigente temporada de MLB. El coach de banca de los Astros se une así a Carlos Mendoza (Mets de Nueva York) y Miguel Cairo (Nacionales de Washington), estos dos que ya protagonizaron el primer enfrentamiento en la historia entre dirigente venezolanos en Las Mayores.

Omar López debuta como manager en MLB

El nativo de Valencia firmó una presentación ideal como dirigente de Houston en la vigente campaña de las Grandes Ligas. El coach criollo recibió respaldo de sus jugadores luego de una labor dominante de Framber Valdez y una producción notable de Yordan Álvarez con el madero.

Cada juego puede ser diferente. El equipo me la puso fácil. Framber lanzó siete innings y hubo bateo oportuno. Fue el juego perfecto que tu quisieras a diario como dirigente. Lo tomamos con mucha humildad y gracias a Dios salió las cosas de la mejor manera", declaró López tras la victoria ante Rockies.

El venezolano manejó la tensión que atraviesan los Astros en la parte complementaria de Las Mayores. El equipo se encuentra en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana, pero tiene a solo 1.5 juegos de los Marineros de Seattle en esa lucha por el banderín.