Venezolano lidera récord de 100 años de Los Angeles Dodgers en MLB

Los Angeles Dodgers consiguieron la barrida en la jornada de este miércoles por la noche ante los Rojos de Cincinnati. Liderados por Shohei Ohtani desde el montículo, los actuales monarcas de las Grandes Ligas sumaron su cuarto triunfo consecutivo tras vencer (5-1) a los Reds.

El japonés sometió en una labor magistral en el morito con un desempeño de cinco entradas laboradas, dos hits, una carrera, dos boletos y nueve ponches propinados. El MVP de la Liga Nacional se apuntó su primera victoria como lanzador con la franquicia californiana.

Además de la actuación, el venezolano Edgardo Henriquez colaboró en la intratable presentación de los brazos angelinos ante Cincinnati. El relevista resguardó la ventaja retirando a tres de los cuatro rivales que enfrentó por la vía del ponche. El diestro ha estado impecable en la presente temporada de Las Mayores con efectividad inmaculada de 0.00, WHIP de 0.91 y siete abanicados en 11.0 innings.

Récord de ponches de los Dodgers

Los lanzadores de los Dodgers lograron una hazaña histórica este miércoles al acumular un total de 19 ponches en un solo juego de nueve entradas. Esta impresionante cifra representa la mayor cantidad de ponches registrados por el equipo en un juego de duración regular en, al menos, las últimas 125 temporadas, de acuerdo con la cronista Sara Langs.

La potencia, precisión y control demostrados reflejan el excelente momento del cuerpo de lanzadores de los Dodgers, quienes continúan consolidándose como una de las principales fortalezas del equipo en su lucha por mantenerse entre los contendientes al título. Además de Ohtani y Henriquez, Jack Dreyer (2K), Justin Wrobleski (2K) y Blake Treinen (3K) fueron parte de la marca de chocolates de la organización angelina.