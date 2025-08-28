Juegos para hoy en la MLB: 28 de agosto de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo, para continuar la acción del mejor beisbol del mundo en este jueves, 28 de agosto de 2025 y a continuación, podrás presenciar la lista de compromisos pautados en el día de hoy.

En esta ocasión, comenzarán algunas nuevas series, pero se verá reducida la lista de encuentros, motivado a que cerca de la mitad de las franquicias descansarán y por ende, serán exactamente ocho los enfrentamientos en las distintas plazas.

Juegos para hoy en la MLB:

- Medias Rojas de Boston vs Orioles de Baltimore 1:05pm

- Cascabeles de Arizona vs Cerveceros de Milwaukee 2:10pm

- Rockies de Colorado vs Astros de Houston

- Piratas de Pittsburgh vs Cardenales de San Luis 2:15pm

- Cachorros de Chicago vs Gigantes de San Francisco 3:45pm

- Bravos de Atlanta vs Phillies de Philadelphia 6:45pm

- Marlins de Miami vs Mets de Nueva York 7:10pm

- Yankees de Nueva York vs Medias Blancas de Chicago 7:40pm.