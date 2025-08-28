Amenazan a lanzador de los Red Sox con “cocinar a su perro” tras derrota ante Yankees (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Dustin May, denunció este miércoles recibir amenazas por parte de fanáticos tras su mala salida del pasado domingo 24 de agosto ante los Yankees de Nueva York.

May permitió cinco carreras en cuatro episodios y un tercio de labor, tres cuadrangulares, otorgó tres boletos y ponchó a tres. Realizó 70 lanzamientos, 45 de ellos en zona de strike.

La amenaza

En una publicación en su cuenta de la red social Instagram, la esposa de May, Amelia, compartió una historia que presentaba una foto de un perro y un mensaje de la cuenta DustinMayWildie que decía: “Cocinaré este perro para la cena”.

Los Medias Rojas adquirieron a Dustin May de los Dodgers en la fecha límite de cambios y tiene marca de 2-2 con una efectividad de 4.50 en cuatro aperturas con Boston.

Otro jugador de los Red Sox

Los jugadores de los Red Sox no son ajenos a las amenazas en línea esta temporada, por parte de cobardes sin rostro en las redes sociales.

El relevista Liam Hendriks, ahora lesionado, se desahogó después de que él y su esposa recibieran amenazas de muerte después de una mala actuación contra los Mets.

“Las amenazas cuando un jugador no rinde bien —amenazas a su familia, amenazas a su vida— son muy agotadoras (...) Me preocupan los chicos que quizás sean nuevos en la liga y no estén listos para algo así”.