|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|-
|-
|-
|4
|5
|0
|Entradas
|CIN
|LAD
|3º
|Noelvi Marte batea jonrón (11) con elevado entre los jardines izquierdo y central.
|1
|0
|4º
|Enrique Hernández pega sencillo con rodado a jardinero central TJ Friedl. Shohei Ohtani anota Teoscar Hernández anota Andy Pages a 2da.
|1
|2
|4º
|Dalton Rushing pega sencillo con rodado a jardinero central TJ Friedl. Andy Pages anota Enrique Hernández anota Miguel Rojas a 3ra.
|1
|4
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Friedl CF
|3-1
|0
|0
|0
|.264
|N. Marte RF
|3-1
|1
|1
|1
|.294
|E. De La Cruz SS
|3-0
|0
|0
|0
|.271
|A. Hays LF
|2-0
|0
|0
|0
|.266
|G. Lux DH
|3-0
|0
|0
|0
|.276
|S. Steer 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.236
|J. Trevino C
|1-0
|0
|0
|0
|.243
|K. Hayes 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.237
|M. McLain 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.219
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Nick Lodolo
|4.2
|4
|5
|6
|76-54
|3.22
|Scott Barlow
|0.2
|0
|0
|2
|15-8
|3.38
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|S. Ohtani P-DH
|3-1
|1
|0
|0
|.279
|M. Betts SS
|3-0
|0
|0
|0
|.247
|T. Hernández RF
|2-1
|1
|0
|0
|.249
|A. Pages CF
|3-1
|1
|0
|0
|.275
|E. Hernández 1B
|3-1
|1
|0
|2
|.206
|M. Conforto LF
|2-0
|0
|0
|0
|.188
|M. Rojas 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.254
|D. Rushing C
|2-1
|0
|0
|2
|.193
|A. Freeland 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.200
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Shohei Ohtani
|5.0
|1
|2
|9
|87-53
|4.18
|Jack Dreyer
|1.0
|0
|0
|2
|14-7
|2.91
|
Cincinnati
|
LA Dodgers
|2
|H
|5
|1
|HR
|0
|5
|TB
|5
|4
|DEB
|3
|
Cincinnati
|
LA Dodgers
|8
|K
|11
|62
|ST
|60
|5
|H
|2
|1
|BB
|3
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Reds
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|1
|2
|0
|Dodgers
|0
|0
|0
|4
|0
|-
|-
|-
|4
|5
|0
|Entradas
|CIN
|LAD
|alta
|3º
|Noelvi Marte batea jonrón (11) con elevado entre los jardines izquierdo y central.
|1
|0
|baja
|4º
|Enrique Hernández pega sencillo con rodado a jardinero central TJ Friedl. Shohei Ohtani anota Teoscar Hernández anota Andy Pages a 2da.
|1
|2
|baja
|4º
|Dalton Rushing pega sencillo con rodado a jardinero central TJ Friedl. Andy Pages anota Enrique Hernández anota Miguel Rojas a 3ra.
|1
|4
Ver más