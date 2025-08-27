Play by Play

Play by Play

WSH 2
NYY 11


TB 3
CLE 4


ATL 12
MIA 1


SD 3
SEA 4


BOS 3
BAL 2


Game Over
MIN 8
TOR 9
PHI 0
NYM 6


KC 12
CWS 1
B: 2
S: 0
O: 3
AZ 3
MIL 2
B: 1
S: 2
O: 2
PIT 2
STL 1


LAA 3
TEX 12
B: 2
S: 3
O: 3
COL 0
HOU 4
B: 1
S: 2
O: 2
CIN 1
LAD 4
B: 2
S: 2
O: 1
CHC 3
SF 1
B: 2
S: 2
O: 3
DET 0
ATH 1
B: 0
S: 1
O: 2

CIN
68-65 (.511)
1
Baja 6th 1 out
4

LAD
76-57 (.571)
Michael Conforto

AL BATE

Michael Conforto (LF)
2 - 0
Scott Barlow

LANZA

Scott Barlow
0.2 IP, 0 CL, 2 K, 15 NP
Bolas:
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3 4
4
Bola mala
Sweeper 80.1 MPH.
Rotación:0RPM
3
Foul
Sweeper 81.4 MPH.
Rotación:2.487RPM
2
Bola mala
Curveball 78.6 MPH.
Rotación:2.631RPM
1
Strike tirándole
Sweeper 81.8 MPH.
Rotación:2.517RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 1 0 0 0 - - - 1 2 0
0 0 0 4 0 - - - 4 5 0
Entradas CIN LAD
Noelvi Marte batea jonrón (11) con elevado entre los jardines izquierdo y central. 1 0
Enrique Hernández pega sencillo con rodado a jardinero central TJ Friedl. Shohei Ohtani anota Teoscar Hernández anota Andy Pages a 2da. 1 2
Dalton Rushing pega sencillo con rodado a jardinero central TJ Friedl. Andy Pages anota Enrique Hernández anota Miguel Rojas a 3ra. 1 4
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Friedl CF 3-1 0 0 0 .264
N. Marte RF 3-1 1 1 1 .294
E. De La Cruz SS 3-0 0 0 0 .271
A. Hays LF 2-0 0 0 0 .266
G. Lux DH 3-0 0 0 0 .276
S. Steer 1B 1-0 0 0 0 .236
J. Trevino C 1-0 0 0 0 .243
K. Hayes 3B 2-0 0 0 0 .237
M. McLain 2B 2-0 0 0 0 .219




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Nick Lodolo 4.2 4 5 6 76-54 3.22
Scott Barlow 0.2 0 0 2 15-8 3.38
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Ohtani P-DH 3-1 1 0 0 .279
M. Betts SS 3-0 0 0 0 .247
T. Hernández RF 2-1 1 0 0 .249
A. Pages CF 3-1 1 0 0 .275
E. Hernández 1B 3-1 1 0 2 .206
M. Conforto LF 2-0 0 0 0 .188
M. Rojas 2B 1-0 0 0 0 .254
D. Rushing C 2-1 0 0 2 .193
A. Freeland 3B 2-0 0 0 0 .200




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Shohei Ohtani 5.0 1 2 9 87-53 4.18
Jack Dreyer 1.0 0 0 2 14-7 2.91

Cincinnati
LA Dodgers
2 H 5
1 HR 0
5 TB 5
4 DEB 3

Cincinnati
LA Dodgers
8 K 11
62 ST 60
5 H 2
1 BB 3
Posiciones NL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Brewers 83 50 .624 - W2
Cubs 76 56 .576 6.5 L1
Reds 68 65 .511 15.0 L2
Cardinals 65 69 .485 18.5 L2
Pirates 59 75 .440 24.5 W2
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 76 57 .571 - W3
Padres 75 59 .560 1.5 L1
Giants 64 68 .485 11.5 W3
D-backs 64 69 .481 12.0 L3
Rockies 38 94 .288 37.5 W1
Probabilidad de ganar
91.1 %
6 parte baja
(B:1 S:2 O:1)

Cincinnati 1 - 4 LA Dodgers
Tiempo del Bateador.
Datos del encuentro
Estadio: Dodger Stadium
Localidad: Los Angeles, California
El clima: Clear, 84 ºF
Capacidad: 56.000
Árbitros:
Home Plate: Ramon De Jesus
1era base: Brian Walsh
2da base: Paul Clemons
3era base: Quinn Wolcott
Cincinnati Reds
68-65 (.511)
1
Baja 6th
1 out
4
Los Angeles Dodgers
76-57 (.571)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Friedl CF 3-1 0 0 0 .264
N. Marte RF 3-1 1 1 1 .294
E. De La Cruz SS 3-0 0 0 0 .271
A. Hays LF 2-0 0 0 0 .266
G. Lux DH 3-0 0 0 0 .276
S. Steer 1B 1-0 0 0 0 .236
J. Trevino C 1-0 0 0 0 .243
K. Hayes 3B 2-0 0 0 0 .237
M. McLain 2B 2-0 0 0 0 .219




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Nick Lodolo 4.2 4 5 6 76-54 3.22
Scott Barlow 0.2 0 0 2 15-8 3.38
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Ohtani P-DH 3-1 1 0 0 .279
M. Betts SS 3-0 0 0 0 .247
T. Hernández RF 2-1 1 0 0 .249
A. Pages CF 3-1 1 0 0 .275
E. Hernández 1B 3-1 1 0 2 .206
M. Conforto LF 2-0 0 0 0 .188
M. Rojas 2B 1-0 0 0 0 .254
D. Rushing C 2-1 0 0 2 .193
A. Freeland 3B 2-0 0 0 0 .200




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Shohei Ohtani 5.0 1 2 9 87-53 4.18
Jack Dreyer 1.0 0 0 2 14-7 2.91
Probabilidad de ganar
91.1 %
6 parte baja (B:1 S:2 O:1)

Cincinnati 1 - 4 LA Dodgers
Tiempo del Bateador.

Cincinnati
LA Dodgers
2 H 5
1 HR 0
5 TB 5
4 DEB 3

Cincinnati
LA Dodgers
8 K 11
62 ST 60
5 H 2
1 BB 3
Michael Conforto

AL BATE

Michael Conforto (LF)
2 - 0

LANZA

Scott Barlow
0.2 IP, 0 CL, 2 K, 15 NP
Scott Barlow
Bolas:
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3 4
4
Bola mala
Sweeper 80.1 MPH.
Rotación:0RPM
3
Foul
Sweeper 81.4 MPH.
Rotación:2.487RPM
2
Bola mala
Curveball 78.6 MPH.
Rotación:2.631RPM
1
Strike tirándole
Sweeper 81.8 MPH.
Rotación:2.517RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Reds 0 0 1 0 0 0 - - - 1 2 0
Dodgers 0 0 0 4 0 - - - 4 5 0
Entradas CIN LAD
alta Noelvi Marte batea jonrón (11) con elevado entre los jardines izquierdo y central. 1 0
baja Enrique Hernández pega sencillo con rodado a jardinero central TJ Friedl. Shohei Ohtani anota Teoscar Hernández anota Andy Pages a 2da. 1 2
baja Dalton Rushing pega sencillo con rodado a jardinero central TJ Friedl. Andy Pages anota Enrique Hernández anota Miguel Rojas a 3ra. 1 4
Posiciones NL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Brewers 83 50 .624 - W2
Cubs 76 56 .576 6.5 L1
Reds 68 65 .511 15.0 L2
Cardinals 65 69 .485 18.5 L2
Pirates 59 75 .440 24.5 W2
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 76 57 .571 - W3
Padres 75 59 .560 1.5 L1
Giants 64 68 .485 11.5 W3
D-backs 64 69 .481 12.0 L3
Rockies 38 94 .288 37.5 W1
Datos del encuentro
Estadio: Dodger Stadium
Localidad: Los Angeles, California
El clima: Clear, 84 ºF
Capacidad: 56.000
Árbitros:
Home Plate: Ramon De Jesus
1era base: Brian Walsh
2da base: Paul Clemons
3era base: Quinn Wolcott

