Influencer que solo comía frutas crudas, murió por desnutrición severa

Una estricta dieta de frutas, fue la causa de fallecimiento de la influencer polaca Karolina Krzyzak, a los 27 años. Medios han reseñado la muerte con mucha impresión, ya que la mujer solo pesaba 22 kilos, debido a la extrema dieta vegana que sostenía desde hace años.

Alimentación solo con frutas

Según medios Karolina fue encontrada en Bali, Indonesia, en donde estaba residenciada desde hace años. Afirman que en el país asiático la mujer decidió seguir la alimentación natural y retiros de bienestar, los cuales acabaron con su vida.

En redes la joven posteaba fotos de su día a día, preocupando a sus seguidores por su delgadez, debilidad y totalmente negada a recibir ayuda profesional, para poder recuperarse de la situación.

Afirman que los empleados del complejo en el cual se hospedaba Krzyzak, habían alertado de su estado, pero ella rechazaba cualquier intento de ayuda, siempre convencida que para mantenerse sana y esbelta, debía ingerir solo frutas.

Detalles de la muerte

En los medios corre diversa información sobre el fallecimiento de la joven, autoridades de Indonesia, han escrito que la causa de la muerte estuvo relacionada con fallos multiorgánicos a la desnutrición.

Mientras que otros medios como Onda Cero de Madrid, España, detallaron en un artículo que se cree que fue a finales del 2024 que la creadora de contenido falleció, siendo la noticia revelada ahora.

Internautas han escrito en redes sociales lo importante de ayudar a las personas con problemas alimenticios, ya que están acabando con la vida de hombres y mujeres en los últimos años.