Influencer chino pierde la vida en vivo tras el desplome de su helicóptero ultraligero (+Video)

La trágica muerte del influencer chino Tang Feiji conmocionó al mundo digital y deportivo este fin de semana, tras el desplome de un helicóptero ultraligero que él mismo había construido y que pilotaba mientras transmitía en vivo desde su cuenta de Douyin, la popular plataforma de videos cortos de China. Tang, de 55 años, falleció en el acto, dejando a miles de seguidores y una comunidad admirada por su espíritu innovador en estado de shock.

El accidente en pleno vuelo: una transmisión fatídica

El domingo por la mañana, Tang Feiji estaba generando contenido para sus redes sociales, una actividad que lo había convertido en una figura seguida por más de cien mil personas en Douyin. Decidido a mostrar su más reciente proyecto: un helicóptero ultraligero de dos rotores totalmente ensamblado y modificado por él mismo, inició una transmisión en vivo donde se esperaba que una vez más sorprendiera con su ingenio y habilidad técnica.

Sin embargo, apenas minutos después de despegar desde el condado de Jiange, en la provincia central de China, la aeronave perdió el control. Según testigos y reportes policiales, el helicóptero se precipitó a tierra y estalló en llamas casi de inmediato. Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, Tang fue declarado muerto en el lugar, sin oportunidad de recibir atención médica. El público que seguía la transmisión fue testigo de los últimos instantes, lo que intensificó el impacto de la tragedia en las redes sociales y los medios digitales.

Un legado marcado por el riesgo y la innovación

Tang Feiji se había ganado el cariño y la admiración del público por sus videos sobre vehículos artesanales, experimentos mecánicos y contenidos dedicados a la divulgación de conocimientos técnicos y de ingeniería. El influencer solía compartir paso a paso la construcción y prueba de sus creaciones, inspirando a jóvenes y entusiastas de la tecnología en China y otros países.

La noticia de su muerte generó una ola de condolencias y homenajes por parte de fans y colegas, quienes destacaron su valentía y pasión por la invención. Diversos usuarios en Douyin y otras redes sociales han compartido clips, imágenes y mensajes recordando el impacto de Tang en la popularización de contenido técnico. Igualmente, este accidente abre el debate sobre los límites del riesgo en la creación de contenido digital y las medidas de seguridad para quienes realizan hazañas complejas ante cámaras.

Muchos han calificado el accidente como una llamada de atención sobre la importancia de la regulación y capacitación para el manejo de aeronaves experimentales, especialmente en el entorno de los influencers tecnológicos. El legado de Tang Feiji se mantendrá vivo en la memoria de sus seguidores y en la comunidad de innovación china, que hoy lamenta la pérdida de uno de sus referentes más audaces.