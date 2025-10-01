Fórmula 1: Verstappen y Norris llegan a Singapur con la remontada en la mira (Previa)

Suscríbete a nuestros canales

La Fórmula 1 vuelve este fin de semana con el Gran Premio de Singapur, carrera que se disputará el domingo 5 de octubre en el circuito callejero de Marina Bay. La ronda 18 del calendario podría convertirse en el punto de inflexión de una remontada histórica que podría darse por dos flancos Lando Norris y Max Verstappen.

Cómo llegan los contendientes al título a Singapur

El líder de la clasificación Oscar Piastri viene de su peor fin de semana en mucho tiempo. El piloto australiano tuvo un retiro en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán y cortó su larga racha de 34 carreras seguidas donde logró sumar al menos un punto.

Piastri quedó a 25 puntos de distancia de su compañero de equipo, Lando Norris, este último en el pasado gran premio tampoco tuvo un buen desempeño, terminó séptimo y solo recortó seis unidades.

Mientras que Max Verstappen, sin duda, dio un golpe de autoridad. El holandés le arrancó un tajo de 25 unidades a los dos pilotos de McLaren y quedó a 69 puntos de la cima de la clasificación.

El campeón del mundo es el que más punto ha sumado puntos desde el retorno de la categoría del parón de vacaciones, en las tres carreras ha estado en el podio y ha hilado dos triunfos en las últimas dos.

El dato para la carrera

Desde que debutó en la Fórmula 1, Max Verstappen ha ganado en todos los circuitos del calendario, menos en uno, y justamente en callejero de Singapur, veremos si el piloto de Red Bull Racing logra romper con la racha.

Cómo es el circuito de Singapur

El trazado de Singapur está en el calendario desde el año 2008, el cual se corre de noche con luces artificiales, siendo este GP, el primero de los eventos nocturnos que se hacen en la nueva era de la Fórmula 1.

El circuito tiene una longitud de 4.940 metros de recorrido y hasta la fecha ha tenido cuatro modificaciones. Los cambios más notorios del trazado fueron la eliminación de la chicana de la Singapore Slim de tres vértices, que fue reemplazada por una sola curva.

Y la eliminación de la sucesión de curvas techadas del tercer sector, que hacían al trazado sumamente lento. La configuración actual tiene tres largas rectas que permiten mayor cantidad de adelantamientos.

Pilotos con más triunfos en Singapur

5 - Sebastian Vettel: 2011, 2012, 2013, 2015, 2019

4 - Lewis Hamilton: 2009, 2014, 2017, 2018

2 - Fernando Alonso: 2008, 2010

1 - Nico Rosberg: 2016

Sergio Pérez: 2022

Carlos Sainz Jr.: 2023

Lando Norris: 2024