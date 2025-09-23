Fórmula 1: Max Verstappen impone este récord en el GP de Azerbaiyán

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial de Fórmula 1 terminó su recorrido por suelo europeo tras el Gran Premio de Azerbaiyán, que ganó Max Verstappen y que se disputó en el circuito callejero de Bakú el pasado domingo 21 de septiembre.

Con el triunfo el piloto del equipo Red Bull Racing dio un golpe serio en la lucha por el título durante el tramo final del campeonato. El holandés hiló su tercer podio seguido tras las vacaciones, sumó el cuarto triunfos del 2025 y su primer back to back de la temporada, ya que hace dos semanas ganó en Italia.

Con los puntos que logró Verstappen y la combinación del doble mal resultado de los dos pilotos de McLaren, el campeón del mundo vuelve a levantar la mano para retener el título. Luego que al parecer encontrara el ajuste que necesitaba en su RB21 para mantenerse en la lucha ya que se va de Europa a 69 puntos de la cima que ostenta Oscar Piastri.

Clasificación de pilotos

La fecha 18 de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Singapur que se realizará en el circuito urbano de Marina Bay el domingo 5 de octubre a las 8:00 am hora de Venezuela.

Número que logró Verstappen en Bakú

El holandés logró su primera pole position en el circuito de la ciudad amurallada, su tercer podio en el Gran Permio de Azerbaiyán y el segundo triunfo en esta carrera. En la Fórmula 1 llegó a 66 victorias, 47 pole position, 120 podios y 35 vueltas rápidas.

Récord de Verstappen

El volante neerlandés dio una clase de manejo en Bakú, logró dominar de principio a fin el Gran Premio, no perdió la punta de la carrera durante las detenciones en los pits y logró la vuelta rápida. Con este performance, Verstappen se convirtió en el único piloto de la historia en lograr un Grand Chelem en cinco temporadas seguidas.

Además, este es el sexto Grand Slam (como se le conoce en la era moderna al galardón) en la Fórmula 1 e igualó en el segundo lugar de este renglón a Lewis Hamilton, ahora ambos están solo por detrás del mítico Jim Clark quien logró ocho Grand Chelem.

Lista de GS de Verstappen