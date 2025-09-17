Alex Popov Jr. desafía el veloz circuito de Virginia

Suscríbete a nuestros canales

El Virginia International Raceway (VIR) es el escenario de las válidas 14 y 15 de la Fórmula 4 estadounidense, donde este fin de semana el piloto venezolano Alex Popow Jr emerge como uno de los aspirantes más fuertes al triunfo.

El driver criollo de 19 años se encuentra ubicado en el tercer lugar de la clasificación con 180 puntos, detrás del líder Cooper Shipman (248,5) y Kekai Hauanio (201,5 pts), por lo que tratará de recortar diferencias.

Popow Jr viene de lograr tres podios (dos segundos y un tercer lugar) en Ontario, Canadá, donde se disputaron las carreras 11, 12 y 13 del calendario.

Constante y decidido, el piloto venezolano del equipo MLT Motorsport, disputó puestos de vanguardia en Canadá con el líder del torneo Cooper Shipman, con quien rivalizó en las tres pruebas.

En líneas generales, Popow Jr se mostró particularmente activo en la pista del Canadian Tire Motorsport Park, ubicado en la localidad de Bownsville, donde sus duelos y temerarios rebases le ganaron la admiración del público y de los directivos de la F4-US, por lo que a nadie sorprendió que fuera designado el mejor piloto de la parada canadiense.

“Sí, me fue bien en Canadá, donde a pesar de no ganar ninguna de las tres carreras me nombraron el Piloto de La Semana. Pero eso ya quedó en el pasado y ahora estoy concentrado en las carreras a disputarse en VIR (Virginia International Raceway), donde aspiro a destacar de nuevo y a seguir creciendo como piloto”, dijo el joven piloto venezolano.

Luego de la parada en Virginia, el torneo de la F4 estadounidense se trasladará a Leeds, en Alabama, donde se disputarán en el legendario Barber Motorsport Park, las fechas puntuables 16 y 17, las últimas del calendario.

“Debido a lo poco que resta del campeonato, será muy difícil optar al título de la F4, pero lo importante es seguir adquiriendo experiencia para poder ascender de categoría el año próximo y así mantener mi sueño de llegar a la IndyCar. Los directivos de mi equipo MLT Motorsport están muy contentos con mi desempeño y aseguraron que me seguirán apoyando en mi desarrollo como piloto”, finalizó Alex Popow Jr.