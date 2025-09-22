Maite Delgado recibió los 59 años como una estrella de la animación

Farándula

La criolla agradeció a Dios por todos los momentos mágicos en su vida y carrera 

Por Elvis González
Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 03:04 pm
Maite Delgado / Cortesía
El sábado 20 de septiembre estuvo de cumpleaños Maite Delgado, la animadora número uno del país. Una vuelta muy especial para la hermosa rubia quien despegó su carrera en la televisión, tras participar en el Miss Venezuela 1986, con la banda del estado Anzoátegui.

A través de Instagram la belleza compartió imágenes de una increíble sesión de fotos con globos, cortinas decorativas y con un ajustado vestido al cuerpo, que demuestran que la edad es solo un número cuando de lucir muy bien se trata.

Un cumpleaños inolvidable

Maite agradeció a Dios y la vida por tener salud y todas las experiencias que ha vivido desde que llegó al mundo. Además, se atrevió a realizar un llamativo trend de soplar su pastel repleto de escarcha y colocarse una corona, como toda una reina.

“Agradecida del camino recorrido, las experiencias vividas y feliz de tener salud, amor, familia y el cariño de tantos corazones generosos, Gracias. Enormes a todos por los buenos deseos y los hermosos piropos, aunque ya no se sople igual”, escribió en un carrusel de hermosas imágenes.

Felicitaciones de gente querida

Los mensajes de cariño no se hicieron esperar para la estrella de la animación entre ellos de Bárbara Palacios, con quien compitió en el Miss Venezuela.

Daniela Kosan, Lili Estefan, Ana Karina Manco, María Antonieta Duque, Hugo Espina, Norkys Batista y Dayra Lambis, fueron otras de las escribieron mensajes de amor para Delgado.

