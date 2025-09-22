Reaparece la gran bailarina Maryorie Flores y así luce en la actualidad

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado muchos años desde que la bailarina, coreógrafa y productora Maryorie Flores, dejó su labor en Venevisión, canal en el que brilló como parte de ballet, y creando montajes únicos en programas como “Los Mini Pops”, Miss Venezuela y “El Club de los tigritos”, este último de los más importantes.

La morena reapareció en un programa especial del periodista Luis Olavarrieta, hablando de los momentos mágicos que vivió en el canal de la colina, formando talentos con su grupo de baile, que fue uno de los más importantes y respetados del país.

Palabras para una gran maestra

En el material especial llamado “El ÚLTIMO RUGIDO”, Flores se mostró muy orgullosa de haber trabajado en la época de oro de la televisión venezolana, siempre con respeto y disciplina, palabras que muchos de sus talentos utilizaron para describirla.

Jalymar Salomón, Estefanía López, Wanda D'Isidoro, Daniela Alvarado y Roxana Chacón, expresaron con orgullo palabras de agradecimiento a Maryorie por haberlas formado con tanto rigor, en una etapa tan difícil como la adolescencia.

“La profesora Maryorie es un pilar fundamental en mi vida. Es ese tronco, ese árbol que estuvo allí todos los días de cómo se debe llevar la vida con constancia, esfuerzo”, comentó emocionada Joselyne Salomón.

Vida fuera de Venezuela

La caraqueña se mantiene muy activa en su gran pasión de enseñar a moverse y bailar a niños, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

A través e Instagram la coreógrafa comparte imágenes y videos de todas las actividades que realiza como parte de una academia llamada Sol Dance Center.

“Gracias a Dios por permitirme ser parte de este maravilloso programa esta bella época. Gracias a mi gran maestro Joaquín Riviera por abrirme las puertas de Venevisión. Gracias a mis amados a alumnos mis hijos de la Danza por aceptarme y ser mis pequeños maestros. Los amo a todos”, comentó por el homenaje.