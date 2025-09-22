Eugenio Suárez con viento a favor para llegar a los 50 jonrones (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez está a las puertas de romper con una marca jonrones que tanto se le ha hecho esquivo al venezolano en las Grandes Ligas. El tercera base aterriza a la última semana de la temporada regular de MLB con viento a favor para convertirse en el primer criollo con 50 cuadrangulares en un mismo año.

Durante el fin de semana contra los Astros de Houston, 'Bolibomba' descargó toda su fuerza el pasado viernes para llegar 47 vuelacercas en la vigente campaña, quedando a dos de igualar su propio registro (49) de batazos cuatro esquinas. Aunque bajo su producción desde que llegó a los Marineros de Seattle, el antesalista se mantiene con grandes posibilidades de conseguir el inédito hazaña entre sus compatriotas.

Pese a que tiene viento a favor, el poco tiempo es su principal enemigo para convertir el poderoso hito de bambinazos, tomando en cuenta que a los capitalinos solo dos restan seis encuentros contra los Colorado Rockies (3) y Los Angeles Dodgers (3). El nativo de Piar deberán encendido con el madero si quiero convertirse en el nuevo 'Rey de jonrones' entre venezolanos en una temporada.

¿Logrará Eugenio Suárez los 50 jonrones?

Precisamente los rivales que le quedan pendiente a los Seattle Mariners son razones suficientes para que Eugenio Suárez sueñe con su cuadrangular 50. El pelotero experimentado exhibe números notables cuando se ve las caras ante Rockies y Ddogers.

En su presentación contra los rocosos, el infielder ha sonado un total de 17 vuelacercas en su carreras en Grandes Ligas. Además de eso, colecciona promedio al bate de .283, 52 remolcadas, 63 hits y 39 anotadas en 59 compromisos jugados.

No termina allí para el pelotero venezolano, ya que ante los angelinos también acumula al menos 10 cañonazos de por vida. Aunque no luce un average elevado (.231), la figura de Seattle ha remolcado 30 carreras, 52 imparables y 29 anotaciones en 64 partidos, de acuerdo con las estadísticas de StatMuse.