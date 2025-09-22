Karina hace sorpresivas y dolorosas declaraciones sobre su divorcio

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y actriz venezolana Karina “La Voz” habló sin filtros de su divorcio con el productor musical Marcello Azevedo, con quien vivió años de mucho amor, y fruto de ello nacieron sus dos hijos. La Intérprete de “Desde mi Ventana”, sostuvo una entrevista con Viviana Gibelli, comentado lo duro de irse de un lugar aún querido.

Dura separación para la estrella

La belleza de cabellos rizados, comentó que han sido momentos muy fuertes estar ahora sin ese hombre con quien compartió tantos años de su vida y momentos inolvidables, que por siempre estarán en su corazón.

Comentó que se fue de la casa que compartían, para que todos quedaran tranquilos y realizar la transición del divorcio con calma. “Estoy en un lugar más pequeño. Yo tome la decisión de irme, todo siempre muy amigable, tras 27 años de relación”, dijo.

Karina informó que intentó en varias ocasiones evitar la separación con Azevedo, pero llegó un momento que no quedaba más, ya no había compatibilidad, decidiendo que lo mejor era salir para seguir viviendo su vida.

“Me case con un hombre genial. Pero, la genialidad tiene su caída, un poco en el abandono, mi marido se separaba. Eso crea un abandono terrible, me sentí abandona muchos años de mi vida. Decidí no estar más sola”, destacó.

Karina: “No me pude acostumbrar”

La estrella criolla de 56 años manifestó que no pudo adatarse a la situación, ni sus hijos, por lo que el mejor camino fue salir.

“No hay nada más fuerte en una persona, que irse, no queriendo irse. No quería irme, este es mi proyecto de vida. Ahora tengo que inventarme otro”, comentó con lágrimas de emoción y sentimiento.

La conversación fue ideal para que la cantautora lanzará un mensaje de motivación a las mujeres de lo importante que es amarse, siempre pensar en ellas y cerrar ciclos sin miedo al mañana.

Karina y el empresario brasileño Marcello Azevedo se casaron el 27 de junio de 1998.