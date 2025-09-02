Ana Karina Manco le responde sin filtros a Alba Roversi (+Mensaje)

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Ana Karina Manco no se quedó callada y respondió a las palabras que realizó hace días su colega Alba Roversi. La situación comenzó cuando Manco posteó en redes un video muy molesta por cómo conducían en Costa Rica.

La artista recibió fuertes comentarios por haber expresado sin pelos en la lengua en el video, que el eslogan “Pura Vida”, de los ticos es completamente falso.

Mensaje de Alba

La eterna Ligia Elena realizó un video dejando muy claro su postura y rechazando todas las palabras que lanzó Ana Karina, considerando que no se puede hablar de una nación, ya que se deben respetar las reglas, normas y manera que tienen.

“Cuando uno vive fuera del país, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Si tú estás viviendo en 'x' país usted se tiene que acostumbrar a las reglas y normas de ese país. Tú te tienes que amoldar a ellos, no le puedes tirar a un país completo", comentó Roversi.

Ana Karina responde

Tras el video que también generó un gran debate en las plataformas 2.0, la modelo que ha participado en grandes novelas como “El país de las mujeres” y “La mujer perfecta”, salió asegurando que sus palabras han sido distorsionadas por muchos.

Manco escribió que parece que Alba lo que quieres es publicidad de la situación, ya que tiene su número de teléfono y fácil pudo haberle escrito. Incluso se atrevió el tildarla de “venenosa”.

“Personas como tu solo han añadido veneno en vez de ayudar aligerar todo lo que ha pasado. Quien está en su sano juicio entiende que cuando alguien se desborda así es porque algo muy fuerte le pasó. Pero en lugar de preguntarse qué me ocurrió, prefirieron señalar”, respondió en un comentario.

En este sentido, ratificó que Roversi, quien llegó hace días a Venezuela, solo quería show para promocionar su obra.