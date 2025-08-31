Alba Roversi le tira puntas a Ana Karina Manco ¡Mira el video!

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana, la actriz venezolana Ana Karina Manco, se metió en el ojo del huracán luego de publicar en sus redes sociales un video criticando a los conductores de Costa Rica y tachándolos de "agresivos".

La molestia de Manco fue desencadenada por un choque a su automóvil. Evidentemente molesta expresó: “Les tengo que contar lo que es vivir en Costa Rica… Es el país más agresivo para manejar. Aquí todos te tiran el carro, los camiones te quieren matar. El ‘pura vida’ es una mentira”.

Sus palabras provocaron las críticas de múltiples internautas y, también figuras públicas como la venezolana Alba Roversi, quien sin decir nombre, envió un contundente mensaje que todos afirmaron, era para su colega y compatriota.

"No se puede hablar así de un país": Alba Roversi

En un video colgado en su perfil de Instagram, Roversi quien se encuentra en el país trabajando en el teatro, dio su punto de vista: "Cuando uno vive fuera del país, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Si tú estás viviendo en 'x' país usted se tiene que acostumbrar a las reglas y normas de ese país".

"Tú te tienes que amoldar a ellos, ellos no se pueden amoldar a ti", añadió la recordada 'Ligia Elena'. Aunque aceptó que, es válido expresar la frustración por vivir malos momentos "no le puedes tirar a un país completo".

"No puedes por un percance que te suceda, no puedes meter a todo el mundo en el mismo paquete. Por eso es que estamos fregados nosotros los venezolanos", puntualizó.

Finalmente, invitó a los venezolanos que están fuera de su país a cuidar lo que dicen y, a dejar el nombre de Venezuela en alto. Además, habló de su experiencia en Costa Rica catalogándola de "maravillosa".

Más críticas a Ana Karina Manco

Después de su publicación, la actriz recordada por sus papeles en novelas como "La mujer perfecta", "Amantes de luna llena" y "Sabor a ti", recibió duros comentarios. Por ejemplo, el periodista costarricense Douglas Sánchez le respondió en su Instagram

“Yo le recomiendo que vea primero los defectos de su país y cuando usted pueda decirnos a la cara a cualquier costarricense que en su país no es igual o peor, yo de verdad ese día le voy a tener por lo menos alguito de consideración a la opinión que usted emitió”, dijo en tono burlesco.

La presentadora de Telemundo, Verónica Bastos, también opinó: “Mi país se caracteriza por recibir a todos aquellos que salen del del suyo buscando una mejor vida (…) ¿por qué no te regresas al tuyo? Te compro el boleto de avión, no mereces vivir entre los míos que según tú, son tan agresivos”.