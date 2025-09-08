Karina Salaya se realizó doloroso tratamiento estético y así luce

Suscríbete a nuestros canales

La querida presentadora y actriz venezolana Karina Salaya mejor conocida como “La Pupy”, utilizó su perfil de Instagram para compartir todos los detalles de la cirugía estética que se realizó en España, para lucir radiante.

Fuerte dolor

Desde el mes de agosto la criolla ha estado compartido imágenes y videos del procedimiento realizado por el médico Cristian Almeda. En un primer video aparece saliendo de la operación con la cara llena de puntos, en especial en los ojos.

La artista que estuvo en el país hace meses visitando a su familia, agradeció el cuidado de los especialistas para que todo saliera perfecto y pueda lucir hoy radiante y renovada.

“No se trata solo de estética, se trata de renovación, amor propio y valentía. Gracias por apodarme a lo que necesito para seguir mi carrera, mis castings y mostrar una mejor imagen. Soy imagen de la clínica”, comentó la criolla en un video con los ojos morados por el procedimiento.

Así luce ahora

En un reciente clip la modelo afirmó que el proceso de blefaroplastia, ha sido todo un éxito dejando su rostro bonito y llamativo a casi dos semanas se haberse sometido a la operación.

Sonriente y con mucha energía se mostró la morena, recordada por participar en el reality “Protagonistas de Novelas”, y conducir el show “Los pepazos de la Pepa”.

“Este video muestra lo que es mi rostro y mi esencia. Gracias por acompañarme en casa paso de este proceso, por apoyarme, por darme su cariño y por crecer conmigo en esta comunidad que brilla sin permiso”, escribió en su perfil de Instagram.

La blefaroplastia es una cirugía de los párpados que consiste en extirpar el exceso de piel, grasa y músculos para corregir problemas de los párpados causados por el envejecimiento, según información de internet.