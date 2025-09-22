¡Tocó fondo! Así fue el bajón futbolístico de Vinícius Jr. con el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Vinícius Jr. ha visto una caída drástica en su posición dentro del prestigioso ranking del Balón de Oro. Tras haber quedado en el segundo lugar la temporada pasada, el astro brasileño se ubicó en el puesto 16 en la gala del Balón de Oro 2025, un resultado que ha encendido las alarmas tanto en el Real Madrid como entre sus aficionados.

Esta baja en su rendimiento ha sido notablemente evidente a lo largo de la temporada. Para muchos expertos y seguidores, la situación se originó tras la polémica derrota en la carrera por el Balón de Oro 2024, que fue otorgado al español Rodri.

Lo que para algunos fue un "robo", parece haber afectado profundamente al jugador, quien no ha logrado recuperar la chispa y la confianza que lo caracterizaron en la temporada anterior.

Una temporada de altibajos

La campaña de Vinícius Jr. en el Real Madrid ha estado marcada por una clara inconsistencia. A diferencia de su habitual estilo desequilibrante, el extremo ha tenido dificultades para impactar los partidos de la manera a la que nos tenía acostumbrados.

Su capacidad para regatear y su letalidad frente al arco se han visto disminuidas, lo que ha generado preocupación en el cuerpo técnico liderado por Xabi Alonso (hasta el momento no ha completado los 90 minutos en el actual curso).

Si bien el club merengue ha intentado darle todo el apoyo posible, el ex Flamengo no ha logrado salir de la mala racha. El Real Madrid, consciente de que Vinícius es una de sus principales estrellas, espera ansiosamente que recupere su mejor versión, ya que su aporte es fundamental para el éxito del equipo.

¿Qué depara el futuro?

La pregunta que resuena en el ambiente futbolístico es si Vinícius podrá reencontrarse con el jugador imparable que fue. Su talento es innegable, pero su actual bajón de rendimiento plantea dudas sobre si podrá sobreponerse a este difícil momento.

El tiempo dirá si logra superar esta etapa y volver a la élite del fútbol mundial, o si esta temporada será recordada como el inicio de un declive inesperado en su carrera.