¡Reunión sorpresa! Tensión en el Real Madrid por Vinicius

Las aguas siguen revueltas en las m oficinas del Real Madrid en Valdebebas. Este lunes, se realizó una reunión sorpresa para definir gran parte del futuro de Vinicius, quien ha causado polémica con ciertas actitudes los últimos días. Su representante Frederico Pena se ha dado cita en las oficinas del club blanco.

Esta reunión extraordinaria, da muestra de que algo está sucediendo en torno al brasileño. La reunión tuvo una duración de aproximadamente dos horas y el agente del jugador se fue como llegó, sin decir ni una palabra, según ha informado el diario deportivo MD.

Un encuentro que se genera en medio de rumores de salida de Vinicius. Sin embargo, otra versión que tiene fuerza es que, el número ‘7’ del Madrid quiere renovar su contrato que acaba en 2027.

El Real Madrid de Xabi Alonso

Pero todo pudo haber cambiado tras el último encuentro, donde Vini estalló tras ser sustituido. Al parecer el jugador está en descontento con la situacion dentro del Real Madrid y la dirección de Xabi Alonso. Le ha tocado ser suplente en dos partidos y no ha completado los que ha entrado como titular.

Este último dato ha generado molestias en el brasileño, quien ha visto como Mbappé le ha arrebatado el protagonismo. Este escenario transforma la reunión de hoy en Valdebebas muy importante, quizás dejando huello sobre el futuro del Vinicius.

De momento, la renovación que era casi un hecho antes del Mundial de Clubs se ha paralizado. Sin olvidar que desde Arabia no pierden detalle de todo lo que está pasando entre Vinicius y el Real Madrid.