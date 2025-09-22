Vinicius podría irse del Real Madrid en esta fecha (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Si bien Vinicius Júnior ha mostrado cierta mejoría en esta naciente campaña, con respecto al bajo rendimiento que tuvo en un buen lapso de la anterior, evidentemente todavía le falta nivel, para volver a su plenitud y si las cosas no cambian, su destino podría estar lejos del Real Madrid bastante pronto.

Esto debido a que si no termina de encajar dentro del campo con el sistema de Xabi Alonso, esto de seguro le traerá problemas con su nuevo entrenador, quien ya dejó claro que no le tiemblan las manos, para dejarlo en el banquillo o sustituirlo temprano.

Periodista del Chiringüito cree que en enero pueden pasar cosas con Vinicius y el Madrid:

De hecho, recientemente el brasileño fue objeto de conversación en el reconocido programa español "El Chiringuito", donde el periodista Marcos Benito indicó que hay posibilidades de que Vini tome un nuevo rumbo en enero.

"Si la situación sigue así, la posibilidad de que Vinicius Júnior no siga en el Real Madrid en enero está encima de la mesa", destacó Benito, quien añadió que también podría marcharse en el próximo verano.

¿Cómo va la renovación de Vinicius con el Real Madrid?

Antes de que sucediera, la que muchos consideran "debacle", en el rendimiento de la estrella carioca, se hablaba de una renovación hasta de 10 años y con una exuberante cifra. No obstante, en la actualidad ese asunto es una total incertidumbre.

Las negociaciones están detenidas y así se mantendrán por ahora, lo que hace que cualquier posibilidad esté latente. El delantero de 25 años tiene contrato con el Madrid hasta el 30 de junio de 2027.

Estadísticas de Vinicius en la presente temporada: