¿Lamine Yamal ganará el Balón de Oro? La supuesta lista que "revela" al ganador

Este lunes se llevará a cabo la entrega del Balón de Oro, premio que otorga la revista France Football a aquel futbolista que haya destacado más durante la pasada temporada en la élite mundial.

Existen distintos jugadores que se consideran como candidatos a llevarse este premio, entre los que destacan los culés Raphinha y Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Vitinha del Paris Saint-Germain o Kylian Mbappé del Real Madrid.

Sin embargo, la incertidumbre sobre quién grabará su nombre en este preciado trofeo podría haberse terminado ante una supuesta lista con los resultados de las votaciones, siendo Lamine Yamal el presunto ganador.

Esta lista pone al español de origen marroquí y ecuatoguineano con 805 puntos, seguido de Ousmane Dembélé, quien facturó 800 puntos y el portugués Vitinha con 643. Cierran el Top 5 Raphinha, con más de 500 puntos (no se aprecia bien en la imagen) y Mohamed Salah, con 400.

¿La lista es real?

Distintos usuarios han detectado algunas inconsistencias con respecto a esta supuesta lista, como es el caso del noveno puesto, ocupado por Kylian Mbappé, cuyo nombre aparece mal escrito.

Por ende, hay quienes dicen que dicho ranking es falso y que el mismo se conocerá de manera oficial el día lunes 22 de septiembre, cuando se celebre la gala del Balón de Oro en París.

Los números de Lamine Yamal

Lamine Yamal disputó 55 partidos en todas las competencias, anotando dieciocho goles y repartiendo veinticinco asistencias. Del mismo modo, se alzó con los títulos de LaLiga y Copa del Rey y llegó a semifinales de Liga de Campeones de la UEFA.