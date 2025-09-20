Hansi Flick se sincera sobre Lamine Yamal y el Balón de Oro 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

A tan solo días de que se realice la ceremonia del Balón de Oro 2025 y con par de candidatos claros en su plantel, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, fue consultado una última vez sobre quién considera que debe ganarlo.

Dicha interrogante fue hecha en la rueda de prensa previa a la jornada 5 de La Liga, en la que el Barça recibirá al Getafe en el estadio Johan Cruyff, el próximo domingo.

Yamal: El principal señalado

El eje de la pregunta, hecha por el periodista Josep Soldado de La Sexta y Atresmedia, giraba en torno a la opinión del estratega alemán sobre si le haría ilusión ver a Lamine Yamal con el galardón o si pensaba que lo ganaría en próximas ediciones.

''No lo sé, algún día lo veremos, yo creo que Lamine recibirá este trofeo. Pero, estar ahí, es tener respeto. Estamos nominados (haciendo mención también a Raphinha) y cualquiera que reciba esa distinción, se la merece, eso es lo que me gustaría decir'', explicó el mandamás de la escuadra blaugrana.

Asimismo, mientras respondía esta pregunta y a modo de conclusión, Flick aclaró que todos tienen previsto asistir a París, específicamente al Théâtre du Châtelet, para presenciar la premiación el próximo lunes 22 de septiembre.

''Hay que ir ahí, disfrutarlo, demostrarle respeto a los ganadores porque lo merecen y eso es de vital importancia'', exclamó.