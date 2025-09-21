Balón de Oro 2025: Una entrega con gran incertidumbre

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol se vestirá de gala este lunes 22 de septiembre cuando se lleve a cabo la entrega del Balón de Oro, galardón otorgado por France Football al jugador más destacado de la pasada campaña.

En esta sexagésima novena edición, una certeza evidente será la no repetición del ganador, puesto que el actual dueño, Rodrigo Hernández, estuvo afuera de las canchas durante buena parte del ciclo pasado debido a una rotura de ligamento cruzado.

Un nuevo ganador

En este sentido, hay distintos futbolistas que aspiran a escribir su nombre en la lista de aquellos que han podido levantar aquel trofeo que premia al mejor jugador del mundo, habiendo poca certeza sobre quién será aquel que lo gane en esta ocasión.

De los treinta nominados por la revista francesa, sobresalen los perfiles de los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal y Raphinha, del mismo modo que suena el del hombre del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé y el del galo del Real Madrid Kylian Mbappé.

Los favoritos

Raphinha y Yamal fueron claves para que el Barcelona volviese a unas semifinales de Liga de Campeones de la UEFA por sus goles y asistencias, del mismo modo que ganaron un doblete de Liga y Copa del Rey. Algo que podría condicionar la entrega en favor del talento español es su juventud.

Por otra parte, Dembélé es la principal figura con la que el PSG alzó el triplete de Ligue 1, Copa de Francia y Champions League, siendo el máximo goleador del equipo. Del mismo modo, fue subcampeón del Mundial de Clubes.

Mbappé, por su parte, es el dueño de la Bota de Oro y aquel que, en definitiva, recibirá el Trofeo Müller a máximo goleador de la temporada. Si bien no levantó trofeos, su hambre ofensiva podría favorecerle.

Los otros premios

Cabe destacar que en esta entrega no solo se premiará al mejor futbolista: también se darán el Trofeo Kopa al Mejor Jugador Joven, el Trofeo Yashin al Mejor Portero, el Trofeo Sócrates por filantropía y el Trofeo Müller al mayor goleador. También se premiará al mejor club y mejor entrenador.