Todo listo para el Balón de Oro 2025: gala, candidatos y predicciones (+Detalles)

La antesala del Balón de Oro 2025 se vive con una intensidad inusual por la calidad, juventud y diversidad de candidatos que aspiran al máximo galardón individual del fútbol mundial.

Tras una temporada repleta de emociones en Europa, la gala de premiación promete coronar a una nueva estrella en una ceremonia que reunirá a los futbolistas más destacados del año y a los grandes referentes del deporte. El evento se celebrará el lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet, en París, lugar emblemático para la historia del fútbol.

Nominados al Balón de Oro 2025

France Football publicó la esperadísima lista de los 30 nominados, entre quienes figuran grandes nombres de distintas ligas y nacionalidades. Los argentinos Alexis Mac Allister (Liverpool) y Lautaro Martínez (Inter) aparecen como representantes sudamericanos, mientras que la presencia española está asegurada con jugadores como Lamine Yamal, Pedri González y Fabián Ruiz, todos del FC Barcelona. Otros favoritos incluyen Ousmane Dembélé y Vitinha (PSG), además de futbolistas como Vinícius Junior (Real Madrid), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jude Bellingham (Real Madrid), Raphinha y Robert Lewandowski (Barcelona), Erling Haaland (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool) y Harry Kane (Bayern Munich).

La nómina de reconocidos talentos también suma a Declan Rice (Arsenal), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Nuno Mendes (PSG), Virgil Van Dijk (Liverpool), entre otros, en una edición donde destacan tanto jóvenes promesas como futbolistas consagrados. La gala celebrará también premios complementarios como el Trofeo Kopa para menores de 21 años y el Trofeo Yashin para arqueros.

¿Quién es el favorito para ganar el Balón de Oro?

Aunque la lista integra figuras con campañas sobresalientes, los principales focos apuntan a dos perfiles: Ousmane Dembélé, líder goleador de un PSG que conquistó la Champions League y alcanzó la final del Mundial de Clubes, y Lamine Yamal, la joven sensación del Barcelona quien, con tan solo 17 años, logró un doblete en España y hazañas personales que lo han posicionado como uno de los futbolistas más determinantes de la temporada. La candidatura de Dembélé cobra fuerza por su impacto decisivo en Europa, mientras que Yamal atrae por su capacidad de desbordar en cada partido y su promesa de renovación para el fútbol español.

Vitinha, también del PSG, figura entre los analistas como uno de los medios con mayor peso en la distribución de juego, y jugadores como Pedri, Vinícius o Mbappé, aunque han tenido grandes campañas, parten con menos posibilidades, según los principales ranking y casas de apuestas.

La elección del ganador está en manos de un jurado integrado por cien periodistas de los países con mayor ranking FIFA, quienes analizarán el desempeño de los candidatos desde julio de 2024 a junio de 2025. Cabe destacar que ninguno de los 30 nominados ha ganado el galardón previamente, lo que asegura que el Balón de Oro sumará un nuevo nombre al prestigioso palmarés.

París se prepara para vibrar con una gala que consagrará a una nueva figura y marcará las tendencias futbolísticas del futuro inmediato. Todo está listo para el 22 de septiembre; el mundo mira y espera por el nuevo rey del balón.