Lamine Yamal estará nuevamente de baja en el FC Barcelona por esta razón

El FC Barcelona afrontará su próximo compromiso en La Liga este próximo domingo 21 de septiembre, con una baja sensible. Lamine Yamal, una de las estrellas más importantes de la actualidad, no estará disponible frente al Getafe debido a molestias físicas que lo han apartado de los entrenamientos en los últimos días.

La noticia fue confirmada por el técnico Hansi Flick, quien aseguró que el extremo aún no está en condiciones de competir. Estas decisiones se deben a que no quieren forzar su regreso a la acción y que recaiga en molestias físicas.

A pesar de su ausencia en el terreno de juego, Yamal formará parte de la expedición azulgrana que viajará a la capital francesa. El lunes 22 de septiembre, la delegación culé dirá presente en París para la gala del Balón de Oro, en la que se espera que se den múltiples premios al club por sus actuaciones en el último año.

Lamine Yamal – FC Barcelona

El futbolista de 18 años se ha convertido en pieza clave desde su llegada al primer equipo del Barcelona, por lo que su baja genera preocupación entre los aficionados, que desean ver a los mejores jugadores sobre el terreno.

Sin embargo, la decisión de que acompañe al equipo en la ceremonia refleja la importancia de Yamal no solo en lo deportivo, sino también como referente de la nueva generación en la que se espera que gane el Balón de Oro.

Asimismo, la atención en el club también se centra en su compañero, Gavi, quien continúa de baja por una lesión de larga duración. Según adelantó el cuerpo técnico, la próxima semana se tomará una decisión definitiva sobre los pasos a seguir con su recuperación.

Finalmente, la prioridad médica del FC Barcelona es que tanto Lamine Yamal como Gavi se recuperen al cien por cien, evitando nuevos riesgos en esta naciente temporada en la que desean volver a hacer historia y ganar cada uno de los títulos en los que estén participando.