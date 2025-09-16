Alarma en el Barcelona por situación de Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

Lamine Yamal sigue en dudas para el debut del Barça en la Champions League 2025-26. El extremo de 18 años no pudo realizar el entrenamiento este martes junto a sus compañeros, que se llevó a cabo desde el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí, lo que señala que su participación estaría casi descarta para la visita al Newcastle del jueves.

El próximo entrenamiento de los culés está programado para mañana miércoles a las 18 horas en el Saint James' Park, por lo que el técnico alemán presentará a primera hora de la mañana la lista de convocados que volarán al mediodía a Newcastle.

Novedades en el Barça

Lo que también se ha sabido es que De Jong estará disponible, ya recuperado. En el entrenamiento estuvieron tres jugadores del filial: el portero Diego Kochen, el lateral zurdo Jofre Torrentsy el atacante Toni Fernández.

¿Qué le pasó a Lamine Yamal?

Es de recordar que Lamine regresó de la concentración de la selección española presentando molestias en el pubis, lo que le impidió jugar ante el Valencia.

Con la 'Roja' logro entrenarse debido a ese dolor, pero sí disputó los dos partidos, un esfuerzo que generó la lesión, como Hansi Flick puntualizó en rueda de prensa.