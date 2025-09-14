Raphinha apareció para Barcelona con este golazo ante Valencia (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona sigue sonriendo por los momentos en su regreso a la acción en La Liga, correspondiente a la jornada cuatro ante el Valencia. Justamente, después de extender el marcador en el Estadi Johan Cruyff, gracias a la aparición de Raphinha.

El brasilero anotó el segundo a la cuenta de la oncena culé al minuto 53', después de una gran habilitación que le dejó Marcus Rashford con un pase desde la banda izquierda hacia el área.

El inglés envió una pelota cruzada que no pudo interceptar ningún miembro de la defensa valencianista para la aparición de Rapha, quien terminó venciendo al guardameta Julen Agirrezabala.

Este es el segundo tanto del carioca en lo que va de la iniciada liga española, el primero lo firmó ante el cuadro de Mallorca en esa primera jornada doméstica.