Real Madrid y el divorcio absoluto con el Balón de Oro (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid y la France Football pasan por una clase de ruptura después de lo ocurrido en la pasado edición, cuando el equipo merengue y sus jugadores decidieron no asistir en la pasada gala del Balón de Oro, que tuvo como ganador del prestigioso premio al español Rodrigo (Manchester City).

Para la venidera edición, la Casa Blanca ni siquiera posteó en sus redes sociales a sus jugadores nominados, algo que deja en evidencia el distanciamiento absoluto y ruptura de relaciones entre los organizadores del premio (ahora France Football y UEFA). Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinícius Jr. destacan entre los aspirantes a pelear por el reconocimiento en las premiaciones, que se realizarán el próximo 22 de septiembre.

En los últimos meses, France Football ha intentado restablecer relaciones con el club blanco. Una delegación de la organización francesa viajó a Madrid, pero las reuniones no terminaron con éxito. Buscaban un entendimiento de cara a la gala de la temporada 25-26, de acuerdo con la información de Marca.

Real Madrid y su ruptura con el Balón de Oro

Este alejamiento de los merengues a la gala representante un severo problema para la France Football, tomando en cuenta con la organización blanca es uno de los equipos de fútbol más reconocidos en el mundo y el que más veces ha ganado (12) el trofeo individual entre jugadores con Di Stéfano, Figo, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Karim Benzema, quienes se han conquistado el galardón vistiendo de blanco.

El Real Madrid podría quedarse con premios importantes en la venidera gala, después de una temporada donde se quedaron sin trofeos importantes perdiendo La Liga, UEFA Champions League y la Copa del Rey.