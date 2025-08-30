Ruta del Barça en la fase liga de la Champions League 25/26

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona conoció este sábado cual será su ruta en la fase liga de la Champions League. El conjunto azulgrana comenzará su participación en la máxima competición continental en condición de visitante frente al Newcastle United en Saint James' Park el próximo jueves 18 de septiembre a las 21 horas.

El Barça estaban atento al calendario, para conocer si su petición a la UEFA realmente iba a ser atendida. Los culés pedían jugar la primera jornada fuera de casa para tener un poco más de tiempo en tener el Spotify Camp Nou listo para la apertura.

El organismo europeo se sensibilizó con el Barcelona. Por esa razón, el primer encuentro cómo local medirá fuerzas ante el Paris Saint-Germain, actual campeón el miércoles 1 de octubre.

El Spotify Camp Nou aparece como sede para los partidos de local del Barça, sin embargo en caso de no contar con la debida aprobación, se activaría el Plan B del Estadi Olímpic de Montjuïc.

Es de recordar que, la UEFA entre sus exigencias tiene tener abierto el lateral por temas televisivos, por lo que esa zona del campo tiene que estar debidamente habilitada para la jornada contra los parisinos

Próximo juego antes del clásico

Luego de su debut ante el Newcastle y el encuentro como local frente al PSG, el Barça continuará su fase liga recibiendo la visita del Olympiacos el martes 21 de octubre (18.45 h.), antes del Clásico por LaLiga en el Bernabéu, mientras que el Madrid jugará contra la Juventus un día más tarde, el miércoles 22 (21 h.). Es decir, los culés tendrán un día más de descaso.

Calendario del Barça en la fase liga de la Champions League 25/26