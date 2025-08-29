¿Cómo se repartirá el dinero en esta Champions League?

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League está a la vuelta de la esquina y este 28 de agosto avanzó otro paso siempre interesante en su antesala. Se trata del sorteo, en el que se definió los cruces de equipos en esta primera fase del torneo.

Esa primera instancia que en la campaña pasada cambió su formato, dejando atrás la conocida fase de grupos por una ronda similar al estilo liguero. Sin duda alguna, en el torneo surgieron duelos que se llevaran varios reflectores, como ese Barcelona-PSG, Real Madrid-Liverpool o el Chelsea-Bayern.

Sin embargo, este no es el único tema sobre la mesa que también llama la atención de los más interesados en la Liga de Campeones, sobre todo, desde su nueva versión.

Uno de esos aspectos que seguidores quieren siempre apuntar es la cantidad de dinero que podrían sumar a sus vitrinas sus respectivos equipos de avanzar positivamente en el certamen. Acá lo repasamos.

¿Cómo se gana dinero en la Champions League?

Lo primero a mencionar ocurre en la fase inicial, en la que cada partido puede llevar réditos económicos a los clubes. Por ejemplo, cada victoria en esta instancia sumará unos 2,1 millones de euros, que irían sumados a los 18,6 millones que se otorgan por participar y los 700 mil euros del sorteo.

Lógicamente, más allá de esto hay ganancias si el buen ritmo sigue acompañando y las rondas se van superando. Terminar en la primera casilla en la fase de liga será recompensado con unos 9,9 millones de euros.

Así como una clasificación a los octavos de final tendrá el premio de unos 11 millones de euros, posteriormente a cuartos uno 12,5 millones, semifinales unos 15 millones y acceder a la final unos 18,5 millones.

Para el ganador de esta Champions League habrá adicionalmente otros 6,5 millones de euros, sin contar los 853 millones por concepto de derechos de televisión que están destinados para compartir.