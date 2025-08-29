La selección española recupera a dos campeones de Champions League

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador Luis de la Fuente, anunció a los jugadores que comenzarán la ruta hacia el Mundial de 2026. El camino parte el jueves, ante Bulgaria en Sofía, y tres días después en Konya, está será las primeras travesías de España para la cita mundialista, a la que no falta desde su ausencia en Alemania 1974.

Cabe destacar que, la convocatoria ha rendido homenaje a las víctimas de los incendios que acechan a España este verano.

La primera novedad que presenta la convocatoria para el Mundial es Jesús Rodríguez (Como). Remiro se mantiene bajo los tres palos, más Joan Garcia de ha quedado por fuera.

Además, la lista esta empañada por la ausencia de jugadores regulares para el seleccionador debido a lesiones, tal como pasa con Baena, Samu y Isco, Ayoze. Pero los que entran directo son Carvajal y Rodrigo. Ya recuperado de sus lesiones de rodillas. Siendo los dos piezas claves para el proyecto.



Otras noticias en la convocatoria española es el regreso de Ferran. El delantero del Barcelona no estuvo para la Final Four por su operación de apendicitis a la que fue sometido el 14 de mayo.

España la favorita

España sale como favorita en un grupo que comparte, con búlgaros, turcos y Georgia. Solo el primero tendrá el boleto directo para el sorteo del 5 de diciembre en Washington.

Aunque, como campeona de su grupo en la Liga A de la Nations League, España ha asegurado, sea cual sea su posición final en esta fase, un puesto en la repesca de marzo.

Convocatoria española