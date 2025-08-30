¡Oficial! Calendario UEFA Champions League 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League 2025-26 ya está lista para rodar el balón. Es por eso que la UEFA reveló su calendario oficial para esta nueva temporada.

En la edición pasada se pudo disfrutar de un formato que era completamente diferente al conocido por todos, sirvió para dejar un claro aviso a los equipos sobre las dificultades para entrar en las rondas eliminatorias.

Este año, la Champions también promete grandes emociones con los grandes clubes, que aspiran a levantar la orejona el 30 de mayo de 2026 en Budapest, así como los que se estrenan en la competición y que buscarán ser la gran revelación como el Kairat Almaty.

La UEFA ha anunciado que la fase liga de la Champions 2025-26 dará su partida el próximo 16 de septiembre. Se desarrollará esta primera fecha en tres días (16, 17 y 18 de septiembre).

Cabe destacar que, la fase liga se culminará el 28 de enero de 2026 con los encuentros de la octava y última jornada en la que todos los partidos con con algo que disputarse se unifican a las 21.00 horas.

Calendario Champions League

Calendario del Real Madrid

1ª Jornada (16 septiembre. Real Madrid-Marsella (21.00)

2ª Jornada (30 septiembre): Kairat Almaty - Real Madrid (18.45)

3ª Jornada (22 octubre): Real Madrid - Juventus (21.00)

4ª Jornada (4 noviembre). Liverpool. - Real Madrid (21.00)

5ª Jornada (26 noviembre): Olympiakos - Real Madrid (21.00)

6ª Jornada (10 diciembre): Real Madrid - Manchester City (21.00)

7ª Jornada (20 enero): Real Madrid - Mónaco (21.00)

8ª Jornada (28 enero): Benfica - Real Madrid (21.00)

Calendario del Barcelona

1ª Jornada (18 septiembre): Newcastle - Barcelona (21.00)

2ª Jornada (1 octubre): Barcelona .- PSG (21.00)

3ª Jornada (21 octubre): Barcelona - Olympiacos (18.45)

4ª Jornada (5 noviembre): Brujas - Barcelona (21.00)

5ª Jornada (25 noviembre): Chelsea - Barcelona (21.00)

6ª Jornada (9 diciembre): Barcelona - Eintracht (21.00)

7ª Jornada (21 enero): Slavia Praga - Barcelona (21.00)

8ª Jornada (28 enero): Barcelona - Copenhague (21.00)

Calendario del Atlético

1ª Jornada (17 septiembre). Liverpool - Atlético (21.00)

2ª Jornada (30 septiembre): Atlético - Eintracht (21.00)

3ª Jornada (21 octubre): Arsenal - Atlético (21.00)

4ª Jornada (4 noviembre). Atlético - Union Saint Gilloise (21.00)

5ª Jornada (26 noviembre): Atlético - Inter (21.00)

6ª Jornada (9 diciembre): PSV - Atlético (21.00)

7ª Jornada (21 enero): Galatasaray - Atlético (18.45)

8ª Jornada (28 enero): Atlético - Bodo Glimt (21.00)

Calendario del Athletic

1ª Jornada (16 septiembre): Athletic - Arsenal (18.45)

2ª Jornada (1 octubre). Dortmund - Athletic (21.00)

3ª Jornada (22 octubre): Athletic - Qarabag (18.45)

4ª Jornada (5 noviembre): Newcastle - Athletic (21.00)

5ª Jornada (25 noviembre): Slavia Praga - Athletic (21.00)

6ª Jornada (10 diciembre). Athletic - PSG (21.00)

7ª Jornada (21 enero): Atalanta - Athletic (21.00)

8ª Jornada (28 enero): Athletic - Sporting CP (21.00)Calendario del Villarreal

1ª Jornada (16 septiembre). Tottenham - Villarreal (21.00)

2ª Jornada (1 octubre): Villarreal - Juventus (21.00)

3ª Jornada (21 octubre). Villarreal - Manchester City (21.00)

4ª Jornada (5 noviembre). Pafos - Villarreal (18.45)

5ª Jornada (25 noviembre): Dortmund - Villarreal (21.00)

6ª Jornada (10 diciembre): Villarreal - Copenhague (18.45)

7ª Jornada (20 enero): Villarreal - Ajax (21.00)

8ª Jornada (28 enero). Leverkusen - Villarreal (21.00)

Primera jornada de Champions 2025-26