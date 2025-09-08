El Real Madrid recibe noticias de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid de Xabi Alonso comenzó la sesión de este lunes con buenas noticias. Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, estuvieron presentes hoy en el césped para realizar un entrenamiento, mostrando así grandes avances en el proceso de recuperación de ambos centrocampistas.

Es de recordar que, Bellingham paso por quirófano el pasado 16 de julio para tratar una luxación en el hombro izquierdo que el futbolista sufrió casi dos años atrás, apenas estando en los primeros meses como jugador del Real Madrid. El centrocampista inglés evoluciona según los plazos establecidos.

Mientras que Camavinga, el pasado 10 de agosto sufrió un esguince de tobillo que le ha generado varios inconvenientes en su proceso de recuperación. Incluso, en principio Xabi iba a poder contar con el francés antes del parón, en los partidos de Oviedo o Mallorca, pero finalmente el cuerpo técnico madridista decidió esperar para consolidar la articulación.

Camavinga no ha podido estrenarse bajo las órdenes de Xabi Alonso, por causa de las lesiones. En el Mundial de Clubes, por una dolencia muscular sufrida a finales del pasado mes de abril no estuvo presente. A pesar de que, logro entrar en la lista en el partido ante el PSG, no participó. Tampoco lo ha hecho en este arranque de temporada de LaLiga.

Aunque todavía no se tiene fecha prevista para el regreso de ambos internacionales, se tiene previsto sea muy pronto.

La llegada de los madridistas tras el parón

En cuanto al regreso de los jugadores internacionales tras finalizar el parón, se conoce que los primeros comenzarán a llegar el miércoles de forma progresiva hasta el viernes, fecha prevista para que toda la plantilla se ejercite al completo antes del viaje a San Sebastián, a primera hora de la mañana del próximo sábado.