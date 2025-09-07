League: Kylian Mbappé habla sobre el favoritismo del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Se acerca una nueva edición de la UEFA Champions League y es imposible no pensar en el Real Madrid cuando se juega está competición y mucho más, ahora que cuentan con la presencia del ataque francés, Kylian Mbappé en su plantilla.

El futbolista de 26 años no solo impacta por su talento en el campo, sino también por sus declaraciones fuera de él. En una entrevista con el diario alemán BILD, el delantero francés fue consultado sobre sus favoritos para levantar el trofeo más prestigioso del continente. Su respuesta no dejó lugar a dudas: “Siempre digo que el Real Madrid”, afirmó.

Kylian Mbappé - Real Madrid

El atacante subrayó que la competencia por la corona europea es cada vez más dura. “Hay muchos equipos buenos en Europa, lo vimos el año pasado con el nuevo formato. Este año será aún mejor”, expresó Mbappé, dejando claro que espera una edición vibrante en la que los grandes clubes tendrán que demostrar su jerarquía desde la fase inicial.

Sus palabras no solo destacan la grandeza histórica del conjunto blanco, sino que también recuerdan su capacidad competitiva en una competición que domina con 15 títulos.

Para Mbappé, que ahora es una de las principales figuras del Real Madrid, tiene claro que son los favoritos año tras años y aunque reconoce que equipos como Manchester City, Bayern Múnich o PSG buscan levantar el título, están en la obligación de quedarse con la máxima gloria.

Con sus declaraciones, Kylian Mbappé no solo anticipa una edición intensa del torneo, sino que también mantiene viva su ambición de hacer historia en el Real Madrid que es el club por excelencia cuando se habla de la UEFA Champions League.