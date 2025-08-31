Kylian Mbappé se va en contra de los árbitros con un una publicación en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid conquistó los tres puntos ante el Mallorca pero sumergido en la polémica. Con un Santiago Bernabéu repleto, testigo de las decisiones arbitrales que marcaron la jornada. La polémica se centró en las acciones del colegiado, que hizo sufrir al club blanco y principalmente al francés Kylian Mbappé.

Durante el partido, el VAR se hizo sentir en tres ocasiones para anular tres tantos de los merengues: Uno de Arda Güler por supuesta mano y dos del delantero francés por fuera de juego milimétricos, generando así indignación en la plantilla blanca y los aficionados.

La primera anulación para Mbappé llegó en el minuto 7. Tras recibir un paso largo y tendido de Trent Alexander-Arnold el francés quedó solo frente a Leo Román y no la dejó pasar con un remate preciso al palo corto.

La celebración por parte de los blancos fue inmediata, pero José María Sánchez, el principal luego de consultar con el VAR, inválido la jugada por un fuera de juego milimétrico.

Kylian Mbappé expresó su descontento

Tras finalizar el encuentro, Mbappé no se quedó calló y a través de su cuenta en Instagram publicó la imagen del primer gol anulado, donde se muestra la captura del VAR que generó M la anulación del mismo.

La afición se hizo sentir

La afición del Bernabéu, que vivió una jornada tensa con el colegiado, expresó su descontento con cánticos de protesta hacia el Comité Técnico de Árbitros