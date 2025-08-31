En España siguen las polémicas arbitrales y el Real Madrid sufre las consecuencias

Suscríbete a nuestros canales

La tercera jornada de LaLiga EA Sports desató muchos comentarios sobre el VAR y el colegiado. No fue solo una decisión, sino tres la que empañaron el sábado: Giuliano Simeone tuvo un gol concedido en Mendizorroza, la relegación del colegiado Pablo González Fuertes tras ese error y para la guinda al pastel, las decisiones en el Santiago Bernabéu durante el Real Madrid - Mallorca.

Las actuaciones cuestionadas de los árbitros comenzaron en Vitoria, minuto 7 del Alavés - Atlético, en un acción Giuliano Simeone adelantó a los rojiblancos en donde la posición del delantero era antirreglamentaria, según los analistas arbitrales.

Este hecho desató una consecuencia inmediata. El Comité Técnico de Árbitros optó por apartar al colegiado, quien cumplía rol de Asistente VAR para el Real Madrid - Mallorca, y sustituirlo de urgencia por Mario Melero López.

Los tres goles anulados al Real Madrid

El Santiago Bernabéu fue testigo de cómo tres goles fueron anulados. José María Sánchez invalidó tres tanto al club blanco, sin embargo alcanzaron los tres puntos (2-1) frente al Mallorca. Mbappé fue el más afectado, ya que tuvo dos goles anulados, ambos por milimétricos fuera de juego. Dos tantos de Mbappé, ambos por fueras de juego milimétricos, y uno de Arda Güler, (lo que pudo haber sido el segundo gol de la jornada para el joven), tras una ‘mano’ en el área, ambos quedaron anulados con intervención directa del VAR.

La decisión sobre el gol de Güler quizás fue la más discutida y la qje encendió las alarmas. Luego, la RFEF y LaLiga publicó un audio donde se escucha a Juan Luis Pulido recomendando a Sánchez Martinez "En mi opinión la mano existe y en la jugada hay una cierta inmediatez".