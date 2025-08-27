Fútbol Español

El lujoso regalo a Kylian Mbappé por ganar la Bota de Oro

El delantero francés fue el máximo goleador en las cinco grandes ligas del fútbol europeo

Por Stefano Malavé Macri
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 11:06 pm
Kylian Mbappé, Bota de Oro 2025
Suscríbete a nuestros canales

En su primera temporada como jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé ha demostrado una vez más por qué es uno de los mejores delanteros del mundo, siendo el líder ofensivo del combinado merengue en el ciclo 2024/2025.

NOTAS RELACIONADAS

Con treinta y un goles en LaLiga EA Sports de España, el francés se consagró como '¨Pichichi', superando a jugadores como Raphinha y Robert Lewandowski. Del mismo modo, se hizo con la Bota de Oro.

Por encima de futbolistas como Viktor Gyokeres (Sporting CP) y Mohamed Salah (Liverpool), el ahora portador de la '10' de la escuadra blanca se erigió en la pasada campaña como el mejor goleador del fútbol europeo.

Por este motivo, Mbappé recibió un lujoso obsequio, siendo este unos lentes Oakley bañados en oro, pues la marca de anteojos de sol es actual patrocinadora del futbolista del Real Madrid.

"Regalo de oro para un Bota de Oro", publicaba el delantero a través de sus historias de Instagram, presumiendo su nuevo accesorio y su nueva distinción como máximo artillero en las cinco grandes ligas.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Breeders' Cup Sandy Alcántara Miami Marlins
Martes 26 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol Español