El lujoso regalo a Kylian Mbappé por ganar la Bota de Oro

En su primera temporada como jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé ha demostrado una vez más por qué es uno de los mejores delanteros del mundo, siendo el líder ofensivo del combinado merengue en el ciclo 2024/2025.

Con treinta y un goles en LaLiga EA Sports de España, el francés se consagró como '¨Pichichi', superando a jugadores como Raphinha y Robert Lewandowski. Del mismo modo, se hizo con la Bota de Oro.

Por encima de futbolistas como Viktor Gyokeres (Sporting CP) y Mohamed Salah (Liverpool), el ahora portador de la '10' de la escuadra blanca se erigió en la pasada campaña como el mejor goleador del fútbol europeo.

Por este motivo, Mbappé recibió un lujoso obsequio, siendo este unos lentes Oakley bañados en oro, pues la marca de anteojos de sol es actual patrocinadora del futbolista del Real Madrid.

"Regalo de oro para un Bota de Oro", publicaba el delantero a través de sus historias de Instagram, presumiendo su nuevo accesorio y su nueva distinción como máximo artillero en las cinco grandes ligas.