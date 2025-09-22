¿Qué pasará con el ‘7’ del Real Madrid? Xabi Alonso habló del polémico enfado de Vinicius

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid se enfrentará al Levante por la fecha 6 de LaLiga. El técnico español Xabi Alonso ha ofrecido declaraciones en la previa del partido, en medio de polémicas sobre la situación de Vinicius tras salir molesto por ser sustituido el último encuentro.

Xabi comenzó dando parte del encuentro que jugará este martes “Cualquier visita a domicilio es complicada y el Levante, no sólo por la última victoria en Girona (0-4) sino que contra el Betis también jugó bien, en el primer partido de Liga, contra el Barça, también puso en muchas dificultades... y tiene un gran entrenador, Calero, quien es muy competitivo; quien lo ha sido en todos los clubes en los que ha estado. Lo está haciendo muy bien en el Levante y mañana deberemos hacer muchas cosas bien: jugar con calidad, ritmo y concentración. Estar preparados para lo que tenemos que hacer, para trabajar bien el partido”.

Situación de Vinicius

Al técnico madridista se le pregunto si conversó con Vinicius tras el partido ante el Espanyol “El otro día, después del partido, hablé con los jugadores y estaban todos contentos por la victoria, evidentemente y por las buenas sensaciones. Estaban con ganas de seguir mejorando y eso es lo que necesitamos, hacer equipo. Tener ese espíritu colectivo de cara a los retos que tenemos. Todos los jugadores entienden el rol que queremos para el equipo. Todos van sumando” detalló.

Poco después, llegó la pregunta sobre si le causa molestia que los jugadores expresen públicamente sus enfados al ser sustituidos, respondió

“Bueno... yo he sido jugador y cuando me sustituían... pues no era el momento más bonito. Lo llevo con normalidad, con mucha naturalidad. Hablamos de las cosas. Me gusta estar cerca de los jugadores, hablar después de los partidos de cómo se han sentido y no... no hago una gran bola de una cosa pequeña”.

Xabi una vez más reiteró que la temporada apenas comienza y sobre el ‘7’ del Madrid, dijo “Estoy contento con lo que está haciendo y estamos empezando la temporada. Todavía queda mucho. Tiene que seguir siendo importante, sentirse a gusto. Todavía queda muchísimo”.

El Real Madrid de Xabi

“Estamos mejor, en el camino. Aún en fase de construcción de pilares y fundamentos, de ser más constantes en la repetición. El otro día hicimos un partido serio, solvente; que podemos mejorarlo, sí, sin duda, pero que nos va diciendo las cosas buenas que estamos haciendo. Van cinco partidos de Liga y uno de Champions... no es nada y debemos mantener esa ambición de querer más. De tener hambre. Este año queremos ganar muchos puntos y para eso, tenemos que ganar muchos partidos. Cuanto más constantes seamos en el juego, en la mentalidad, en el control del juego y en el control emocional, más lejos llegaremos”.

Elogios para Carreras

Xabi Alonso sigue encantado con Carreras “Era optimista, porque le seguía... seguíamos de hace tiempo, pero su personalidad y lo competitivo que es, sí me ha sorprendido muy gratamente. Comete muy pocos errores, está muy concentrado en el juego, tiene una gran calidad mental, táctica y técnica. Es muy completo. Y es sorprendente el impacto tan instantáneo que prácticamente ha tenido; una grandísima noticia. También tenemos a Fran y David, que pueden jugar en esa posición. Y a Ferland, cuando se recupere. Pero el rendimiento de Carreras está siendo excelente, hasta ahora”.

¿Cuál es el tridente favorito de Xabi?

“Es una pregunta muy complicada de responder, porque creo que me metería en un problema si te respondo. Necesitamos evidentemente a todos y estoy contento. Aunque creo que lo podemos hacer mejor todavía. En el último tercio del ataque, ya sea en eficacia o en jugadas... tenemos que evolucionar. Que seguir queriendo hacer cosas diferentes. Pero hay una base que se está construyendo y esa va a ser sólida para lo que queda de temporada. Todos están bien, realmente todos. Algunos podían llevan algún gol más del que llevan, otros están esperando su primero... pero están con ganas. Y eso es lo que tengo que usar yo, esas ganas y esa motivación. Y luego, elijo”.