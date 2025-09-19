Xabi Alonso confesó inesperado plan para Mbappé esta temporada

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid se enfrentará mañana al Espanyol por LaLiga. El técnico español Xabi Alonso ha ofreció la rueda de prensa previa, haciendo un balance del equipo tras la disputa de la primeras fechas, así como también analizó los roles de sus jugadores.

Kylian Mbappé

Al ser preguntado si el delantero francés será el único con titularidad, Xabi respondió “Hay muchos partidos... y seguro que en alguno no será titular. Hay que aceptarlo con naturalidad. Es imposible jugar... bueno, imposible no, es posible jugar todo, pero no creo que vaya a suceder. Kylian es importante, habrá alguno en el que no será titular”.

También habló de la ratificación de Huijsen sobre la polémica roja directa que recibió la jornada pasada “Por una parte no me sorprende. Me hubiese gustado otra decisión... pero no va a ser posible. Si se acepta un error, debería tener sus consecuencias, pero no. Y vamos a dejarlo ahí”.

Caso Vini

“Le veo bien. Ayer, tras el otro día, se le veía que no era el momento de hablar con él. Pero hoy ya estaba más positivo. He hablado un poco con él y hecho algunos ejercicios...” aseguró el entrenador vasco.



Ante una posible pérdida de foco del jugador brasileño “Para mí hay muchos jugadores importantes dentro de esta plantilla. Por nivel, experiencia, recorrido y lo que nos va a dar. Vinicius es uno de ellos, Jude, Fede, Aurélien, Dean, Arda... esas etiquetas que queremos poner ahora mismo, no entro. Valoro mucho a todos y quiero que todo el equipo se sienta importante. Todos están en este barco y necesitamos que todos remen en la misma dirección.

Bellingham y Camavinga

Sobre la posibilidad de que salgan mañana en el once titular, comentó “Puede ser que jueguen, aunque llevan unos poquitos entrenamientos. Puede ser, veremos”.