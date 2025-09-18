Estrella del Real Madrid irá a juicio por difusión de videos sexuales

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid nuevamente se encuentro en un escándalo extradeportivo, que tiene como protagonista de Raúl Asencio, quien es acusado de haber difundido sin permiso vídeos de contenido sexual que afectan a dos jóvenes, una de ellas menor.

El Juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) abrió nuevo juicio para el defensor de los merengues y los exjugadores de la cadena de filiales del club Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García. Estos se le está pidiendo una cantidad de 20,000 euros, mientras que a la actual figura de la Casa Blanca que deposite una de 15.000 euros, de acuerdo con la información de Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El juicio no solo se les está acusando de la difusión de vídeos sexuales sin consentimiento de dos mujeres, sino de ser los autores de esas grabaciones. Este lamentable acontecimiento afecta la carrera profesional del zaguero y al Real Madrid, tomando en cuenta que los demás acusados también fueron canteranos en el club.

Piden cárcel para la estrella del Real Madrid

Además de la cifra económica que deben entregar, la Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses y un día en la cárcel. Asimismo, el ministerio pide para estos otros tres excanteranos madridistas una pena de cuatro años y siete meses y la prohibición de acercarse a 500 metros de la casa o el trabajo de las afectadas.

A Raúl Asencio se le acusa de dos delitos contra la intimidad. El juez imputa a dos de los investigados un delito de distribución de pornografía infantil, mientras que a un tercero se le acusa con el mismo delito. Los hechos ocurrieron durante la etapa en que los futbolistas coincidieron en un mismo club, y el material habría sido distribuido a través de aplicaciones de mensajería instantánea.