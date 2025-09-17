Por esta razón el Real Madrid femenino rechaza viajar a Miami para la Supercopa (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid Femenino sorprendió a propios y extraños al rechazar la invitación para disputar la Supercopa Femenina en Miami, según informó “Onda Cero”. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya había cerrado los detalles con un socio comercial para llevar a cabo el torneo en territorio estadounidense, pero el conjunto merengue decidió no sumarse al plan, generando un inesperado conflicto dentro del calendario del campeonato.

Un incentivo económico sin precedentes

Cada club participante recibiría aproximadamente 150 mil euros por disputar la competición, una cifra histórica para un torneo femenino que hasta ahora solía implicar gastos para los equipos. A pesar de la oferta económica, el Madrid optó por no trasladarse, dejando claro que otros factores, como la logística o el calendario, también pesan en la toma de decisiones del club.

El resto de los equipos mantiene el plan

Mientras tanto, el Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, así como el resto de los equipos participantes, confirmaron que seguirán adelante con la propuesta de la RFEF. Esto asegura que la Supercopa Femenina se llevará a cabo según lo previsto, aunque con la ausencia de uno de los clubes más relevantes del torneo.

Debate sobre el futuro del torneo

El episodio del Madrid abre un debate sobre la organización de competiciones internacionales femeninas y la necesidad de equilibrar incentivos económicos con la planificación deportiva. A pesar del rechazo del conjunto merengue, la Supercopa Femenina sigue mostrando su crecimiento, tanto en visibilidad como en importancia dentro del calendario futbolístico español.