Por esta razón el Real Madrid es el favorito de los árbitros en la Champions League

El Real Madrid ganó con lo justo (2-1) en su primer partido de la temporada 2025-26 de la UEFA Champions League. Dos penales convertidos por Kylian Mbappé fue suficiente para que los merengues comenzaran con el pie derecho frente al Olympique de Marsella, en la jornada de este martes 16 de septiembre.

Los franceses intentaron dar la estocada en la apertura de la competición tras abrir el marcador al minuto 22' gracias a un tanto de Timothy Weah, sin embargo, la principal estrella de los blancos fue el responsable de igualar las acciones seis minutos después y sentenciar el partido sobre el final (81') desde el punto penal, coronando una actuación especial ya que alcanzó los 50 goles en el torneo más importantes de clubes en el mundo.

Aunque el Real Madrid dominó con superioridad con 15 remates a puerta, ambas anotaciones llegaron desde el cobro de penales, siendo el segundo de ellos bastante cuestionado y que permitió que los blancos sumaran tres unidades en el inicio del certamen. Los dirigidos por Xabi Alonso se vieron beneficiados ante las decisiones de los jueces y lo aprovechó al máximo tras acertar ambos disparos.

Real Madrid pasa a la historia por los penales en Champions League

Tras los dos penaltis señalados a su favor en el partido frente al Olympique de Marsella, el conjunto blanco se ha convertido en el club con más penas máximas recibidas en la historia del torneo con 63 faltas recibidas, de acuerdo con el dato de MisterChip. Este dato subraya no solo la frecuencia con la que el Madrid pisa el área rival, sino también su capacidad para generar jugadas determinantes en partidos de alta exigencia.

Los merengues lideran este polémico apartado en la 'Orejona' por encima de otros grandes clubes como Bayern Múnich (62), Barcelona (56), Manchester City (37) y Arsenal (36), siendo estos equipos que también se han visto beneficiados ante las decisiones de los árbitros.