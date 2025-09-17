¿Xabi Alonso no encuentra su once de gala en el Real Madrid?

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de temporada del Real Madrid bajo la dirección de Xabi Alonso ha estado marcado por un dato sorprendente: el técnico español no ha repetido un solo once titular en los cinco partidos que ha disputado el equipo (cuatro de Liga y uno de Champions).

Esta constante rotación ha generado un intenso debate entre los aficionados y la prensa, quienes se preguntan si el entrenador aún no ha encontrado su once ideal o si se trata de una estrategia planificada para gestionar su talentosa y amplia plantilla.

El dilema del once estelar

La situación sugiere que Xabi Alonso sigue en la fase de experimentación. A pesar de los buenos resultados (el equipo ha ganado todos sus partidos), el técnico ha utilizado cada encuentro para probar diferentes combinaciones en el mediocampo y en el ataque.

Jugadores como Arda Güler, Brahim Díaz, Franco Mastantuono y Vinícius Jr. han alternado titularidades y suplencias, lo que podría indicar que Alonso está buscando la fórmula perfecta para equilibrar la creatividad, la solidez defensiva y la capacidad goleadora del equipo.

Esta rotación también podría ser una señal de que el Real Madrid aún no ha encontrado su mejor versión, a pesar del pleno de victorias. En el último partido de Champions League, el equipo sufrió más de la cuenta para vencer al Marsella, lo que resalta la necesidad de encontrar una base sólida y un once de confianza.

La filosofía de Xabi Alonso: “Todos son importantes”

Sin embargo, otra perspectiva indica que esta rotación podría ser una estrategia deliberada. En la rueda de prensa, Xabi Alonso dejó clara su postura: "Todos los jugadores son importantes y no importa quién salga desde el inicio, todos deben estar preparados".

Dicha filosofía apunta a que el técnico no se aferra a un "once de gala", sino que busca mantener a todo el plantel en óptimas condiciones físicas y mentales, dándoles minutos a todos y fomentando la competencia interna.

Esta estrategia, a largo plazo, podría ser beneficiosa para el equipo, ya que reduce el riesgo de lesiones, evita la fatiga y mantiene a todos los jugadores motivados. En un calendario tan exigente como el del fútbol europeo, tener una plantilla completa y en forma es fundamental para aspirar a ganar múltiples títulos.