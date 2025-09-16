Dani Carvajal fue expulsado por esta agresión ¡Revísala! (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid recibió malas noticias en su debut en la edición de Champions League contra el Marsella, tras la expulsión que recibió uno de sus jugadores más veteranos al minuto 72': Dani Carvajal.

El español recibió el castigo del árbitro Irfan Peljto por considerar una agresión sin pelota del futbolista al guardameta visitante, Gerónimo Rulli.

Inicialmente, el principal no observó el cruce entre ambos jugadores, pero a los segundo recibió el llamado del VAR, que le confirmó que hubo una secuencia con posible destino negativo para el lateral.

Posteriormente, al verla en el monitor Irfan quedó convencido de que esa acción era considerable para mostrar la cartulina roja, que deja sin laterales por esa banda, porque en el primer tiempo Alexander-Arnold sintió molestias y fue sustituido por Carvajal.

+ En desarrollo