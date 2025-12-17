LVBP: Ildemaro Vargas sigue inspirado y se pone a la par de una marca de Luis Sojo

Suscríbete a nuestros canales

Como de costumbre, Ildemaro Vargas luce en este momento como un verdadero capitán para Cardenales de Lara. El infielder de los crepusculares vive un cierre de temporada fantástico, y está siendo una de las razones principales por las que el conjunto larense ha podido resurgir para, de momento, establecerse en puestos de clasificación directa.

Este martes 16 de diciembre, el experimentado toletero tuvo una jornada brillante ante las Águilas del Zulia, al irse con cuatro inatrapables en cinco turnos al bate, con par de sencillos, un doble y su quinto cuadrangular de la campaña 2025/26.

Con su gran noche ante los zulianos, Ildemaro Vargas es el nuevo líder bate de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, y además, logró también igualar una marca histórica lograda por una de las glorias más grandes de Cardenales de Lara, como lo es Luis Sojo.

Ildemaro Vargas inspirado

Y es que, en efecto, con sus cuatro hits ante el conjunto aguilucho, Ildemaro Vargas logró superar a Gorkys Hernández para convertirse en el nuevo líder bate de la LVBP, con un promedio que se ubica actualmente en los .382 puntos de average, para así superar a "The Hunter", quien actualmente batea para .378.

Además, con su batazo de cuatro esquinas, "Caripito" llegó a 25 estacazos de por vida en ronda regular con el uniforme de Cardenales de Lara, para igualar a Luis Sojo en el lugar número 11 del listado histórico de jonroneros crepusculares. Sin duda, el actual capitán de Cardenales sigue acumulando méritos para retirarse en un futuro como uno de los más grandes peloteros en la historia de la franquicia.